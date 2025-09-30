Vuelve la Fiesta del Cine 2025: cómo conseguir entradas a $4000 y qué salas se adhieren a la promoción
Vuelve la Fiesta del Cine 2025 y se llevará a cabo desde este jueves 2 hasta el miércoles 8 de octubre. Esto significa que habrá descuentos y beneficios exclusivos para los últimos estrenos de la pantalla grande en 2D, 3D y 4D.
Esta edición tiene el objetivo de que el público pueda acceder a las salas del cine con precios “sumamente accesibles”, ya que la entrada más barata será de $4000.
Fiesta del Cine 2025: dónde comprar las entradas y qué complejos están adheridos
Las entradas para el cine se pueden adquirir a través de la página web oficial del evento y de los complejos que participan, que son los siguientes:
- Cinemark- Hoyts
- Cinemacenter
- Atlas cines
- Cines Multiplex
- Cinépolis
- Showcase
- Cinema La Plata
- Cine Metropol
- Atlas
- CPM Cinemas
- Nuevo Cine Rex
- Espacio Cultural Saenz Peña Chacho
- Sunstar Cinemas
- Cinema Adrogue
- Cines de la Costa
- E-Max Cines
- Cine París
- Flix Cinema
- Renzi
- Cinema Concept
- Cinema Devoto
- Cine Star
- Tu Cine
- Cine Opera
- Play Cinema
- CDBA
- Cine Teatro Pila
- Eter Cine
- Cinerama
- Holyday Cines & Teatros
- Sudcinemas Villa María
- Sudcinemas Bell Ville
- Cine Teatro Antonio Lafalla
Para comprar las entradas primero debe comenzar el evento y luego cualquier usuario interesado podrá acceder a los precios diferenciados. Para hacerlo, hay que seguir los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Fiesta del Cine 2025.
- Seleccionar el cine deseado.
- Elegir la sala que se quiera.
- Hacer click sobre la película.
- Seguir el paso a paso del e-commerce de cada empresa. Esto puede incluir datos personales, bancarios para el pago y de contacto.
Qué películas estarán disponibles
Además de los estrenos del jueves 2, también se reestrenarán varias películas taquilleras:
- Superman
- Destino final: Lazos de sangre
- Los 4 Fantásticos: Primeros pasos
- Jurassic World: Renace
- F1: la película
- Cómo entrenar a tu dragón
- Lilo & Stitch
- Thunderbolts*
- Una película de Minecraft
- Exterminio: La evolución
- Elio
- Mazel Tov
Además, volverán títulos como “Amores perros” y “Avatar: El camino del agua”. También se sumarán clásicos como la trilogía de “El Padrino”. Cabe aclarar que se debe revisar la cartelera de cada cadena para ver qué películas ofrece.