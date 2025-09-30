Vuelve la Fiesta del Cine 2025: cómo conseguir entradas a $4000 y qué salas se adhieren a la promoción

Este evento de cine tiene el objetivo de que el público pueda acceder a las salas del cine con precios “sumamente accesibles”. El paso a paso para comprar las entradas.
Canal 26
Por Canal 26
martes, 30 de septiembre de 2025, 12:40
Vuelve la Fiesta del cine 2025.
Vuelve la Fiesta del cine 2025. Foto: Unsplash.

Vuelve la Fiesta del Cine 2025 y se llevará a cabo desde este jueves 2 hasta el miércoles 8 de octubre. Esto significa que habrá descuentos y beneficios exclusivos para los últimos estrenos de la pantalla grande en 2D, 3D y 4D.

Esta edición tiene el objetivo de que el público pueda acceder a las salas del cine con precios “sumamente accesibles”, ya que la entrada más barata será de $4000.

Fiesta del cine 2025. Foto: redes sociales.

Fiesta del Cine 2025: dónde comprar las entradas y qué complejos están adheridos

Las entradas para el cine se pueden adquirir a través de la página web oficial del evento y de los complejos que participan, que son los siguientes:

  • Cinemark- Hoyts
  • Cinemacenter
  • Atlas cines
  • Cines Multiplex
  • Cinépolis
  • Showcase
  • Cinema La Plata
  • Cine Metropol
  • Atlas
  • CPM Cinemas
  • Nuevo Cine Rex
  • Espacio Cultural Saenz Peña Chacho
  • Sunstar Cinemas
  • Cinema Adrogue
  • Cines de la Costa
  • E-Max Cines
  • Cine París
  • Flix Cinema
  • Renzi
  • Cinema Concept
  • Cinema Devoto
  • Cine Star
  • Tu Cine
  • Cine Opera
  • Play Cinema
  • CDBA
  • Cine Teatro Pila
  • Eter Cine
  • Cinerama
  • Holyday Cines & Teatros
  • Sudcinemas Villa María
  • Sudcinemas Bell Ville
  • Cine Teatro Antonio Lafalla

Para comprar las entradas primero debe comenzar el evento y luego cualquier usuario interesado podrá acceder a los precios diferenciados. Para hacerlo, hay que seguir los siguientes pasos:

También podría interesarte

Los Simpsons vuelven al cine: revelan la fecha de estreno de la segunda película de la familia más famosa

Los Simpsons vuelven al cine: revelan la fecha de estreno de la segunda película de la familia más famosa

El creador de Outlander habló sobre el episodio más dramático de Blood of My Blood: “No era necesario mostrarlo todo en pantalla”

El creador de Outlander habló sobre el episodio más dramático de Blood of My Blood: “No era necesario mostrarlo todo en pantalla”

  1. Ingresar al sitio oficial de la Fiesta del Cine 2025.
  2. Seleccionar el cine deseado.
  3. Elegir la sala que se quiera.
  4. Hacer click sobre la película.
  5. Seguir el paso a paso del e-commerce de cada empresa. Esto puede incluir datos personales, bancarios para el pago y de contacto.
Cine. Foto: Unsplash.
Cine. Foto: Unsplash.

Qué películas estarán disponibles

Además de los estrenos del jueves 2, también se reestrenarán varias películas taquilleras:

  • Superman
  • Destino final: Lazos de sangre
  • Los 4 Fantásticos: Primeros pasos
  • Jurassic World: Renace
  • F1: la película
  • Cómo entrenar a tu dragón
  • Lilo & Stitch
  • Thunderbolts*
  • Una película de Minecraft
  • Exterminio: La evolución
  • Elio
  • Mazel Tov

Además, volverán títulos como “Amores perros” y “Avatar: El camino del agua”. También se sumarán clásicos como la trilogía de “El Padrino”. Cabe aclarar que se debe revisar la cartelera de cada cadena para ver qué películas ofrece.