Vuelve la Fiesta del Cine 2025: cómo conseguir entradas a $4000 y qué salas se adhieren a la promoción

Este evento de cine tiene el objetivo de que el público pueda acceder a las salas del cine con precios “sumamente accesibles”. El paso a paso para comprar las entradas.

Vuelve la Fiesta del cine 2025. Foto: Unsplash.

Vuelve la Fiesta del Cine 2025 y se llevará a cabo desde este jueves 2 hasta el miércoles 8 de octubre. Esto significa que habrá descuentos y beneficios exclusivos para los últimos estrenos de la pantalla grande en 2D, 3D y 4D.

Esta edición tiene el objetivo de que el público pueda acceder a las salas del cine con precios “sumamente accesibles”, ya que la entrada más barata será de $4000.

Fiesta del cine 2025. Foto: redes sociales.

Fiesta del Cine 2025: dónde comprar las entradas y qué complejos están adheridos

Las entradas para el cine se pueden adquirir a través de la página web oficial del evento y de los complejos que participan, que son los siguientes:

Cinemark- Hoyts

Cinemacenter

Atlas cines

Cines Multiplex

Cinépolis

Showcase

Cinema La Plata

Cine Metropol

Atlas

CPM Cinemas

Nuevo Cine Rex

Espacio Cultural Saenz Peña Chacho

Sunstar Cinemas

Cinema Adrogue

Cines de la Costa

E-Max Cines

Cine París

Flix Cinema

Renzi

Cinema Concept

Cinema Devoto

Cine Star

Tu Cine

Cine Opera

Play Cinema

CDBA

Cine Teatro Pila

Eter Cine

Cinerama

Holyday Cines & Teatros

Sudcinemas Villa María

Sudcinemas Bell Ville

Cine Teatro Antonio Lafalla

Para comprar las entradas primero debe comenzar el evento y luego cualquier usuario interesado podrá acceder a los precios diferenciados. Para hacerlo, hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Fiesta del Cine 2025. Seleccionar el cine deseado. Elegir la sala que se quiera. Hacer click sobre la película. Seguir el paso a paso del e-commerce de cada empresa. Esto puede incluir datos personales, bancarios para el pago y de contacto.

Cine. Foto: Unsplash.

Qué películas estarán disponibles

Además de los estrenos del jueves 2, también se reestrenarán varias películas taquilleras:

Superman

Destino final: Lazos de sangre

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos

Jurassic World: Renace

F1: la película

Cómo entrenar a tu dragón

Lilo & Stitch

Thunderbolts*

Una película de Minecraft

Exterminio: La evolución

Elio

Mazel Tov

Además, volverán títulos como “Amores perros” y “Avatar: El camino del agua”. También se sumarán clásicos como la trilogía de “El Padrino”. Cabe aclarar que se debe revisar la cartelera de cada cadena para ver qué películas ofrece.