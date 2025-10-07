El problema que enfrenta Morena Rial en la cárcel de Magdalena: “Servicio médico deplorable”

La hija de Jorge Rial fue detenida días atrás y trasladada a la Unidad 51 de Magdalena, una cárcel exclusiva de mujeres. Cómo es su día a día.

Morena Rial. Foto: NA / Redes Sociales

Morena Rial fue detenida en los últimos días y trasladada a la Unidad 51 de Magdalena, una cárcel de mujeres donde, según explicaron en LAM, no estaría en las mejores condiciones sanitarias.

El penal, ubicado sobre la ruta 11, kilómetro 111, aloja cerca de 500 detenidas que están cumpliendo su condena o esperan una resolución judicial. Si bien el establecimiento ofrece cursos y talleres, las internas se enfrentan a complicaciones vinculadas con los servicios básicos y la infraestructura.

Penal de Magdalena. Foto: captura LAM.

Según LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, la cárcel “tiene mucha humedad y la higiene deja mucho que desear”, además de que tendría un servicio médico “deplorable”.

Además, las presas participan en talleres de panadería y textiles con salida laboral, y reciben alimentación a través de un servicio de catering que ofrece desayuno, almuerzo, merienda y cena, con menús que se renuevan cada seis meses. Las visitas están permitidas los sábados y domingos, bajo estricto protocolo.

Además, la unidad carcelera no dispone de un lugar para que las madres puedan estar con sus hijos, por lo que el más pequeño de Morena, Amadeo, se encuentra al cuidado de Jorge Rial y su hermana Rocío.

Penal de Magdalena. Foto: captura LAM.

Respecto a las pacientes psiquiátricas, el penal no dispone de pabellones especiales. En estos casos, las detenidas son trasladadas a la Unidad 45 de Melchor Romero, situación que deja en evidencia las limitaciones del sistema de salud mental.

“Pronto volveré”: se supo cómo hace Morena Rial para seguir ganando plata en medio de su arresto

Morena Rial quedó detenida nuevamente tras incumplir con los requisitos impuestos por la Justicia, tras la excarcelación excepcional que había conseguido en el verano por ser madre de un bebé chiquito. Sin embargo, la rebelde hija de Jorge Rial no cumplió y fue trasladada al penal de Magdalena, donde se encuentra incomunicada.

Allí permanecerá hasta tanto se lleve a cabo el juicio correspondiente por los delitos que se le imputan o, en su defecto, hasta que su abogado consiga que le otorguen la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Pero, sin embargo, la influencer no se rinde: a través de cartas, se comunica con la persona que le maneja las redes sociales para seguir teniendo una entrada de dinero.

Las historias de Morena Rial que generaron escándalo. Foto: Instagram.

“Pronto volveré a full con las redes. Espero su apoyo con Chismes con More (...) A los que insultan les mando un beso, están con grandes problemas para destilar tanto odio”, escribió la joven, asegurando que pronto retomará ella misma la actividad en su cuenta de Instagram. Además, allí le agradeció a su abogado, Alejandro Cipolla, por representarla en este momento: “Gracias @alejandro_cipolla por tu apoyo incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país”.

A pesar de que su situación judicial está bastante complicada, Morena no pierde las esperanzas de salir pronto de la cárcel y por eso, dejó expresas instrucciones de mantener activas sus redes para seguir generando plata y cerrando acuerdos comerciales. A través de sus stories, se puede ver como la cuenta con más de 1 millón de seguidores sigue promocionando casinos online y tarotistas pautados en sumas millonarias.