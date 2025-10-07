La reacción del Pelado Trebucq en vivo al show de Milei: “Nunca vi algo así”

El periodista de LN+, Esteban Trebucq, reaccionó en vivo al acto de Milei donde se puso a cantar “Hava Nagila” junto a todo el Arena y quedó boquiabierto.

El periodista reaccionó al show de Milei. Foto: LN+

Esteban “El Pelado” Trebucq estaba cubriendo el acto de presentación del libro de Javier Milei en su programa por LN+ cuando quedó atónito escuchando como el Presidente de la Nación cantaba la tradicional canción judía “Hava Nagila” junto a la gente en el Arena de Villa Crespo´.

“Estamos acá en el piso y creo que ninguno de nosotros vió nunca algo así”, afirmó el periodista de LN+.

Esteban Trebucq reaccionó a Javier Milei cantando.

Milei y su apoyo al pueblo judío de Israel

“Vamos que esto le molesta a la izquierda y a los que odian a la libertad” gritó Milei en el medio del canto y arengó para que el público lo siguiera. Además, este martes 7 de octubre se conmemoran dos años desde el ataque terrorista de Hamás al pueblo israelí.