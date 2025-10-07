La reacción del Pelado Trebucq en vivo al show de Milei: “Nunca vi algo así”
Esteban “El Pelado” Trebucq estaba cubriendo el acto de presentación del libro de Javier Milei en su programa por LN+ cuando quedó atónito escuchando como el Presidente de la Nación cantaba la tradicional canción judía “Hava Nagila” junto a la gente en el Arena de Villa Crespo´.
“Estamos acá en el piso y creo que ninguno de nosotros vió nunca algo así”, afirmó el periodista de LN+.
Milei y su apoyo al pueblo judío de Israel
“Vamos que esto le molesta a la izquierda y a los que odian a la libertad” gritó Milei en el medio del canto y arengó para que el público lo siguiera. Además, este martes 7 de octubre se conmemoran dos años desde el ataque terrorista de Hamás al pueblo israelí.
🇮🇱 MILEI: "ISRAEL ES EL BASTIÓN DE OCCIDENTE" ➡️ El presidente afirmó que "Israel es el bastión de Occidente" y sostuvo que tanto los terroristas como la izquierda buscan destruirlo porque representa "la cultura judeocristiana". "Por eso bancamos a Israel, porque es lo justo", concluyó.