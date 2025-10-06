Javier Milei inicia la semana con el lanzamiento de su libro y una gira federal

El Presidente prevé viajes a diferentes provincias durante la semana para retomar la campaña. Los detalles de la presentación de su libro.

Javier Milei. Foto: REUTERS

A solo tres domingos de las elecciones generales y ante la inminente veda, el presidente Javier Milei intensificará su campaña electoral esta semana, que iniciará con la presentación de su libro.

La idea del Gobierno es que el mandatario pueda inyectar energía al armado de La Libertad Avanza (LLA) en varios distritos tras el reciente escándalo que involucró a José Luis Espert, y que derivó en la baja de su candidatura.

Fuentes de la campaña nacional confirmaron que el plan es que Milei visite la mayor cantidad de lugares posibles en esta corta “ventana de tiempo”. Por lo que esta semana, el libertario visitaría cinco provincias, antes de un nuevo viaje a Estados Unidos.

Reunión de Javier Milei con Donald Trump. Foto: REUTERS

Javier Milei presenta su libro

La semana arranca con un evento atípico: la presentación del libro de Milei, “La Construcción del Milagro”, en el Movistar Arena.

Este evento no solo contará con la presencia de casi todo el Gabinete, sino que culminará con un show musical protagonizado por el propio presidente. El Presidente se subirá al escenario junto a “La Banda Presidencial”, integrada por los Benegas Lynch (Bertie en batería y Joaquín en guitarra) y el biógrafo Marcelo Duclos (bajo). El vocero presidencial, Manuel Adorni, será el presentador del show.

La idea del mandatario es protagonizar un mega evento que incluya una etapa musical y otra de fundamentación de su obra, y trabaja para sumar a funcionarios de su Gabinete a la interpretación de la pieza final del mini concierto.

La agenda de la gira federal de Javier Milei

Tras el evento, Milei tiene programado visitar cinco distritos para respaldar a candidatos nacionales clave. El cronograma de actividades, según altas fuentes oficiales, es el siguiente: