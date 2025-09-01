Gimena Accardi y Nico Vázquez volvieron a cruzarse en redes tras su divorcio: el posteo

La expareja volvió a mostrarse en las redes, a pesar del escándalo que rodeó su separación.

Gimena Accardi y Nico Vázquez. Foto: Instagram.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez están nuevamente en el centro de atención tras el amoroso ida y vuelta que mantuvieron en redes en las últimas horas, luego de su divorcio por un tercero en discordia.

Este domingo por la noche, después de haber terminado la última función de la obra de teatro “En otras palabras”, protagonizada por Accardi y Andrés Gil, ambos se dedicaron palabras de aliento.

“Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público por tanto amor”, escribió Nico Vázquez respecto a la obra teatral que dirigió.

El ida y vuelta entre Gimena Accardi y Nico Vázquez. Foto: Instagram.

Por su parte, Gimena Accardi no dudó en responderle a su expareja. “El mejor director de mi vida. ¡Gracias por tanto!”, escribió la actriz. Sin embargo, las dulces palabras no terminaron ahí ya que el actor le devolvió el gesto a la actriz.

“Sos una actriz excelente. Hiciste un trabajo espectacular”, escribió junto a un emoji de corazón. Las reacciones por parte de los usuarios no tardaron en llegar y dejaron sus “me gusta” y mensajes de apoyo por el final del espectáculo teatral. “¡Los amamos!”, escribió un internauta.

Mirtha Legrand se arrepintió de sus dichos sobre la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Mirtha Legrand opinó sobre la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi. “En general una infidelidad no se comenta. Esas cosas para mí no se explican”, dijo la diva en su programa.

Pero fue más a fondo al asegurar que, para ella, la actriz estuvo mal: “Creo que está mal que haya hablado porque lo hizo quedar a él como un cornudo. Perdón, fea palabra. Pero lo siento así”.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. Foto: Instagram.

Unos días después de esta declaración, Mirtha se arrepintió y se disculpó con la actriz. “Estoy muy arrepentida, nadie me retó, me reté yo sola”, dijo a Desayuno Americano.

“Me pareció fuera de lugar, no quise insultarlo a él, es una excelente persona”, agregó La Chiqui, arrepentida por lo sucedido en su programa.