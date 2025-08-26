Sacó a un famoso de la lista: Yanina Latorre contó detalles sobre el tercero en discordia entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

La conductora de Sálvese quien pueda brindó nuevos detalles sobre la infidelidad de la actriz, quien la admitió públicamente con mucho dolor.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. Foto: Instagram.

Una de las primeras en anunciar la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi fue Yanina Latorre, que ahora volvió a referirse al tema y habló sobre el tercero en discordia.

La conductora estuvo como invitada en Trato Hecho, el programa de Santi Maratea, y volvió a hablar sobre el divorcio de los actores, que pese a la infidelidad de Accardi se resolvió en buenos términos.

Yanina Latorre dio algunos indicios sobre quién sería el tercero en discordia, a quien Gimena había señalado como “random”. “El tercero en discordia no es famosísimo, pero es alguien conocido. Hay diferentes escalas de popularidad, fama y ser conocido”, contó Yanina, y sacó a un famoso del centro de las miradas: “No es Benjamín Rojas”, aclaró.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. Foto: Instagram.

Sin embargo, en las redes, varios usuarios están convencidos de que es Andrés Gil, aunque él mismo desmintió los rumores en una reciente nota con Intrusos: “Esto obviamente es falso. Estoy con Cande (Vetrano) tranquilo en casa, unidos, intentando que todo esto no nos afecte. Estoy cuidando a mi familia”.

“Ataque de llanto en el camarín”: el mal momento de Nico Vázquez tras la firma del divorcio con Gimena Accardi

Luego de la confesión de Gimena Accardi sobre la infidelidad a exesposo, Nicolás Vázquez, el actor confirmó que iniciaron un trámite de divorcio exprés que, según trascendió, quedó resuelto horas después de hacerse pública la noticia.

En ese sentido, en el programa “Secretos Verdaderos”, contaron algunos detalles sobre los días que viene atravesando Nico Vázquez, que se presentó con Rocky en el teatro a pesar de tener una fuerte lesión y estar muy mal de ánimo: “Me dicen que Nico ayer tuvo un ataque de llanto en el camarín, que está muy mal. Me dicen que Gimena también está muy mal. Pero después de que firmaron el divorcio no volvieron a hablar”.

“Nico está bastante bajoneado. Los compañeros lo ven triste, alguno lo vio llorar. Tal vez la perdonó como persona. Ella se confundió, él la amó y tal vez siguen teniendo un cariño muy profundo. Ahora, yo no sé si él la perdonó como pareja, porque el divorcio fue exprés, de un momento para el otro”, aseguraron.

“El divorcio rápido lo hicieron para no tentarse de seguir con la relación, yo creo que él lo necesitaba porque estaba a dos minutos de perdonarla”, comentaron.