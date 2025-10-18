Quién es Iannis Biblos, el argentino que llegó a la final del reality de la empresa de BTS que busca formar una boy band latina

El cantante bonaerense se posiciona entre los diez finalistas de “Santos Bravos”, producido por HYBE Latin America, la empresa detrás del fenómeno BTS y la música k-pop. La gran final será el 21 de octubre en el Auditorio Nacional de México.

Iannis Biblos, el concursante argentino que pelea su lugar en la boy band del reality "Santos Bravos". Foto: Instagram / iannisbib.

Tras meses de preparación y exigentes entrenamientos, el argentino Iannis Biblos llegó a la gran final de Santos Bravos, el ambicioso reality musical impulsado por HYBE Latin America, filial de la reconocida compañía surcoreana responsable de éxitos globales como BTS, TXT y SEVENTEEN.

El programa, que busca formar la primera boy band latina bajo el sello de HYBE, se transformó en un fenómeno cultural que combina la disciplina del entrenamiento coreano con la diversidad artística de América Latina.

Participantes de "Santos Bravos". Foto: Instagram / santos_bravos.

Emitido en plataformas como YouTube, Spotify, Vix y Exa TV, el show presenta a jóvenes talentos seleccionados entre más de 400 aspirantes, quienes durante seis meses enfrentaron un proceso intensivo de formación que incluyó canto, baile, composición y presentaciones en vivo.

Un reality con alma latina

Más que una competencia, Santos Bravos se consolidó como una experiencia transformadora para sus participantes. En el capítulo más reciente, titulado “CIMA”, los diez concursantes que siguen en carrera revivieron los momentos más significativos del proceso y los vínculos creados entre ellos.

El episodio estuvo marcado por la incertidumbre: los jóvenes esperaban una nueva eliminación, pero la directora de Talento y Desarrollo de HYBE Latin America, Jessica Kwon, anunció una “decisión difícil” que sorprendió a todos: los diez aspirantes que quedaban pasaron a la final.

La emoción fue inmediata, y las lágrimas dieron paso a los abrazos al confirmarse que cada uno tendría una última oportunidad para demostrar su talento en el escenario. “Van a cumplir el sueño de muchos”, les dijo uno de los mentores.

Iannis Biblos: el argentino que peleará por un lugar en el grupo musical

Entre los finalistas está Iannis, de tan solo 22 años. Oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, conquistó al público por su sensibilidad y carisma. Conocido por su paso en el programa Canta Conmigo Ahora en 2022, se consolidó en Santos Bravos como una de las figuras más queridas del elenco.

Su actitud positiva, empatía y entrega lo convirtieron en un referente dentro del grupo. Aunque él mismo reconoció sus desafíos con el baile, su talento vocal y su liderazgo natural lo posicionan como uno de los candidatos más fuertes para integrar la banda final.

A medida que el programa avanza, el nombre de Iannis crece en redes sociales con mensajes de apoyo desde Argentina, México, Perú, Brasil, España y Estados Unidos.

En Buenos Aires, decenas de fanáticos se reunieron frente al estudio de OLGA, el popular programa de streaming argentino, para mostrarle su cariño y pedir que continúe en la competencia.

Cuándo y dónde ver la final de Santos Bravos

La gran final de Santos Bravos se celebrará el martes 21 de octubre en el Auditorio Nacional de México, ante 10.000 personas y con entradas agotadas.

Será un evento transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube, donde solo cinco de los diez finalistas debutarán como parte de la primera boy band latinoamericana de HYBE.