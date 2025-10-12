Thiago Medina compartió un domingo familiar junto a sus hijas tras recibir el alta: el tierno momento

Luego de pasar 28 días internado en terapia intensiva, el exparticipante de Gran Hermano regreso a su casa este jueves, mostrando una gran mejoría.

Thiago Medina y Daniela Celis. Foto: Instagram @gemelas.medinacelis

Días atrás, Thiago Medina salió de terapia intensiva luego de estar 28 días internado por un grave accidente en moto. Ahora, pudo disfrutar un domingo familiar junto a sus dos hijas, mostrando una gran mejoría con respecto a su salud y un tierno momento que quedó grabado.

El exparticipante de Gran Hermano (Telefe) convive junto con su ex pareja Daniela Celis, quien estuvo incondicionalmente durante la internación, y sus dos hijas gemelas Aimé y Laia.

El tierno video de Thiago Medina junto a sus hijas luego de recibir el alta. Video Instagram @thi4go_km

Este domingo, Julieta Poggio, su amiga y excompañera del reality, fue a visitarlos y compartió un video donde se puede ver al joven caminando de la mano con las gemelas.

“Domingo en familia”, escribió la artista y compartió una foto donde aparece abrazada a las pequeñas.

Julieta Poggio junto a las gemelas. Foto: Instagram @poggiojulieta

Thiago Medina habló tras recibir el alta médica: “La moto no la uso más”

Thiago Medina recibió el alta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega luego de estar 28 días internado por un accidente de moto. Sus primeras palabras al salir fueron que ese vehículo “no la va a usar nunca más”.

Luego de haber recibido el alta, se posicionó ante las cámaras de la prensa y habló sobre los deseos que tenía mientras estaba dentro del centro de salud. “Cuando me dieron el alta en lo primero que pensé fue en ir a ver a mis hijas”, expresó.

Thiago Medina recibió el alta. Video: América TV.

Además, manifestó que “esto te cambia la manera de pensar” haciendo referencia a que estuvo muy grave y que había muchas probabilidades de que no salga vivo de la situación, pero, afortunadamente, se encuentra sin lesiones y puede continuar con un ritmo de vida normal.

Qué dijo sobre el pedido de casamiento a Daniela Celis

Luego, Thiago Medina habló de los rumores sobre el pedido de casamiento a su expareja Daniela Celis, expresó: “No es cierto lo del casamiento, si se da lo hablaremos en las redes”.

Por el momento, el ex Gran Hermano dijo que se encargará de su día a día, ya que la atención del hospital fue muy buena y siempre que sentía dolencias el personal médico estaba ahí y que, por eso, le “hará caso”. También le agradeció a la prensa y a todas las personas que se sumaron a la cadena de oración: “Gracias a todos por seguirme y acompañarme”.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano. Foto: Instagram.

“Estuve pensando en estudiar arquitectura”, explayó Thiago Medina y sorprendió a todos porque, según había manifestado anteriormente, nunca tuvo interés en estudiar. Al cierre de la nota, antes de volver a su casa a ver a sus hijas, los noteros le preguntaron por el vehículo y expresó: “La moto no la uso más, esto es como volver a vivir”.