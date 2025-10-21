En medio de una denuncia millonaria contra su ex representante, L-Gante anunció el inicio de una “nueva etapa”

Elián Valenzuela publicó un comunicado en el que advirtió que comenzará a trabajar con un nuevo equipo, tras romper su relación con Maxi El Brother.

L-Gante. Foto: Instagram/lgante_keloke

L-Gante comienza una nueva etapa en su carrera, tal como anunció en sus redes sociales. En medio de denuncias y un escándalo con Maxi El Brother, su ahora ex representante, reveló que comenzará a trabajar con un nuevo equipo. Además, hizo un claro giro en sus perfiles, con la eliminación de casi todas las publicaciones.

En un principio, explicó: “Quiero contarles que desde hoy comienzo una nueva etapa en mi carrera. He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me acompañaron hasta acá por su dedicación y compromiso”.

L-Gante anunció cambios en su carrera a través de un comunicado. Foto: Instagram

Y sumó sobre el periodo que se abre para Elián Valenzuela: “A partir de ahora, inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y como artista”.

Claro que la agenda de L-Gante en cuanto a shows y compromisos suele ser muy cargada. Por esto mismo, aclaró en referencia a su futuro cercano: “También quiero llevar tranquilidad a todas las empresas y productores que hayan contratado algún show conmigo: todos los contratos vigentes serán respetados. Pueden comunicarse por mensaje directo (DM) para cualquier coordinación”.

“Gracias por el apoyo de siempre. Se viene una nueva etapa, y voy con todo”, completa el cantante, que se alejó de Maxi El Brother tras largos años de trabajo a la par, en especial desde su salto a la fama.

L-Gante junto a su manager Maxi El Brother. Foto: Instagram.

Horas antes, el artista había revelado en charla con Mariana Fabbiani que había denunciado a su exrepresentante por un monto cercano al millón de dólares. Su acusación refiere a la falta de claridad en el manejo de las cuentas de los trabajos de L-Gante. Martín Candalaft agregó también que la exigencia de Valenzuela tiene que ver con contratos y cobros de los que no habría sido informado.

Según su visión, la cercana relación que mantenían, que iba más allá de lo laboral, derivó en que comenzaron a aparecer condiciones en los contratos que lo perjudicaban. “Estoy en una situación de tomar el mayor control que pueda de mis cosas, tanto en el trabajo como en mi vida. En una circunstancia no lo vi tan así y perdí el control de bastantes cosas”, explicó en la entrevista.

L-Gante. Foto: Instagram/lgante_keloke

“A mi punto de vista, se han dejado pasar bastantes cosas y algunas se fueron de las manos. Otras, quizás, hasta las vi pasar a propósito, y al que perjudica siempre es a mí y a mi familia. Me gustaría ser el culpable yo de si algo malo me pasa”, detalló L-Gante sobre cómo serán las cosas ahora.

Más allá de que no tuvo cuestionamientos directos a su antiguo representante, expresó sentirse “desilusionado, decepcionado, un poco”. “Siempre espero algo bueno de una persona en la que confié”, aclaró de todas maneras.

El contrato que había firmado con Maxi El Brother estaba vigente hasta 2029, aunque el cantante buscará que sea interrumpido a través de las vías legales.