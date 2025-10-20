L-Gante quedó envuelto en una nueva polémica tras un show en Roque Pérez: fue acusado de robarle la moto a un policía

Según el expediente, el referente de la Cumbia 420 “circuló a alta velocidad y protagonizó una maniobra con una moto policial”. La investigación fue caratulada como “delito de hurto en grado de tentativa”.

L-Gante quedó envuelto en un nuevo escándalo. Foto: NA (Juan Vargas)

L-Gante quedó nuevamente envuelto en una polémica tras brindar un show en la localidad bonaerense de Roque Pérez, donde fue acusado de manejar a alta velocidad y robarse una moto policial, la cual condujo durante varios metros.

L-Gante fue acusado de robarle una moto a un policía en Roque Pérez. Foto: NA (Juan Vargas)

Este último fin de semana, el cantante se presentó ante unas 9.000 personas durante el 112º aniversario del tren en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, y al finalizar el recital, se subió a su BMW.

El polémico incidente que ocasionó L-Gante en Roque Pérez

En ese momento, mientras era escoltado por efectivos policiales para que se retire rápidamente de la localidad bonaerense, L-Gante aumentó la velocidad y dificultó el acompañamiento.

Según el parte policial, al cual tuvo acceso la agencia de ‘Noticias Argentinas’, el referente de la Cumbia 420 “circuló a alta velocidad y protagonizó una maniobra con una moto policial”.

La camioneta en la que iba L-Gante se detuvo en la intersección de las calles Gutiérrez y Soler, donde el cantante “descendió y se subió a una moto Rouser para avanzar unos metros y luego retornar a su auto”.

L-Gante se escapó a la alta velocidad tras un show en Roque Pérez. Foto: NA (Juan Vargas)

A pesar de ello, varios fans se acercaron y provocaron un tumulto de gente, por lo que la Policía comenzó a apartar a los concurrentes a los fines de evitar un accidente de tránsito.

Sin embargo, Elian Valenzuela “se subió a una moto policial Gilera Boge 300 conducida por el Oficial Inspector, Walter Andrés Giacone” y logró avanzar varios metros.

Al notar eso, el agente abordó el rodado e intentó detener el accionar de Valenzuela subiéndose detrás, pero el músico transitó unos metros, para finalmente descender del mismo al ser obligado por el efectivo.

L-Gante fue acusado de delito de hurto en grado de tentativa. Foto: NA (Juan Vargas)

Luego de esta peligrosa maniobra, el referente de la Cumbia 420 salió corriendo, no logró ser reducido y abordó su camioneta BMW, con la cual se fugó a alta velocidad por la Ruta 205, en dirección a Lobos.

El polémico hecho que involucró a L-Gante quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, en manos de Luciano Di Grasia, quien inició actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa.