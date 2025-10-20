L-Gante quedó envuelto en una nueva polémica tras un show en Roque Pérez: fue acusado de robarle la moto a un policía
L-Gante quedó nuevamente envuelto en una polémica tras brindar un show en la localidad bonaerense de Roque Pérez, donde fue acusado de manejar a alta velocidad y robarse una moto policial, la cual condujo durante varios metros.
Este último fin de semana, el cantante se presentó ante unas 9.000 personas durante el 112º aniversario del tren en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, y al finalizar el recital, se subió a su BMW.
El polémico incidente que ocasionó L-Gante en Roque Pérez
En ese momento, mientras era escoltado por efectivos policiales para que se retire rápidamente de la localidad bonaerense, L-Gante aumentó la velocidad y dificultó el acompañamiento.
Según el parte policial, al cual tuvo acceso la agencia de ‘Noticias Argentinas’, el referente de la Cumbia 420 “circuló a alta velocidad y protagonizó una maniobra con una moto policial”.
La camioneta en la que iba L-Gante se detuvo en la intersección de las calles Gutiérrez y Soler, donde el cantante “descendió y se subió a una moto Rouser para avanzar unos metros y luego retornar a su auto”.
A pesar de ello, varios fans se acercaron y provocaron un tumulto de gente, por lo que la Policía comenzó a apartar a los concurrentes a los fines de evitar un accidente de tránsito.
Sin embargo, Elian Valenzuela “se subió a una moto policial Gilera Boge 300 conducida por el Oficial Inspector, Walter Andrés Giacone” y logró avanzar varios metros.
Al notar eso, el agente abordó el rodado e intentó detener el accionar de Valenzuela subiéndose detrás, pero el músico transitó unos metros, para finalmente descender del mismo al ser obligado por el efectivo.
Luego de esta peligrosa maniobra, el referente de la Cumbia 420 salió corriendo, no logró ser reducido y abordó su camioneta BMW, con la cual se fugó a alta velocidad por la Ruta 205, en dirección a Lobos.
El polémico hecho que involucró a L-Gante quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, en manos de Luciano Di Grasia, quien inició actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa.