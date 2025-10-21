Bandana celebra 25 años con un regreso que promete sorprender a sus fans: qué se sabe hasta el momento

Si bien Ivonne, una de las 5 integrantes, no aceptó volver, la banda regresa de la mano de Lissa, Lowrdez, Valeria y Virginia. Todos los detalles en la nota.

Bandana. Foto: NA.

A 25 años de haber hecho historia en la música, Bandana vuelve con un show de reencuentro el 23 de noviembre en el marco de L.A.T.M. +35, la reconocida fiesta creada por el DJ Tommy Muñoz.

En esta nueva edición, el grupo será el gran protagonista de la noche con un show único y renovado, que dejará atrás su esencia de los 2000 para presentar una propuesta moderna, sin olvidar los hits más queridos por sus fans.

Bandana, que vuelve con Lissa, Lowrdez, Valeria y Virginia, cantará sus mayores éxitos como “Guapas”, “Maldita noche”, “Cómo puede ser”, “Un demonio”, entre la larga lista de canciones que lograron llegar a los primeros puestos y robarse los corazones de las niñas y adolescentes de aquella época.

Bandana estaba integrado por Lourdes, Lissa, Virginia, Ivonne y Valeria. Foto: PopStars.

Quien se negó a participar fue Ivonne y Virginia Da Cunha brindó su opinión. “No sé cuál es el tema de ella personal, le pegó distinto. Primero que era la más chica de todas, segundo no era argentina. Y su familia estaba toda afuera. Estaban en Salta ellos. Y entonces es como que quedó como muy expuesta y la gente a veces no es tan buena. Yo creo, eso, ese es mi punto de vista. Ella debe tener sus motivos y tal vez no sanó. Lo hemos hablado con ella y nos dijo que ella estaba en otra y que no podía ser parte”, contó en Puro Show.

Virginia Da Cunha reveló los motivos del regreso de Bandana: qué dijo

Virginia Da Cunha volverá a ser parte de Bandana, a 25 años del debut del icónico grupo musical que surgió del reality Popstars, que regresa en 2026 a la televisión en búsqueda de formar un nuevo grupo musical.

La cantante y DJ contó en diálogo con Puro Show que está muy entusiasmada con este regreso, a pesar de que una de sus integrantes, Ivonne, se negara a participar. Ella vive hace 6 años en Mendoza, donde trabaja como DJ en los sunsets que se organizan en la provincia.

Sin embargo, en noviembre se reunirá con Lissa Vera, Lowrdez y Valeria Gastaldi para comenzar el esperado regreso de Bandana, primero en una fiesta privada y el año que viene con shows teatrales. “Se dio una alineación emocional en todas, coincidieron las ganas de unirnos. Coincide con los 25 años y teníamos muchas ganas de juntarnos de nuevo”, aseguró Virginia.