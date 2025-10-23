El video de Lourdes Fernández, de Bandana, hablando con la Policía: “Estoy re bien”

La fuerza de seguridad porteña y el área de Búsquedas de Personas entablaron una conversación por videollamada con la damnificada,

Lourdes Fernández. Foto: NA.

La Policía de la Ciudad y autoridades judiciales se contactaron con Lourdes Fernández (Lowrdez), una de las integrantes del grupo musical Bandana y que fue reportada como desaparecida, pero no tienen conocimiento sobre su paradero, ya que la víctima no quiere revelar donde se encuentra.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la fuerza de seguridad porteña y el área de Búsquedas de Personas entablaron una conversación por videollamada con la damnificada, quien no dio a conocer su ubicación, pero sí “quiere dar tranquilidad”.

La Policía se contactó con Lourdes Fernández. Video NA.

“La Policía sigue en contacto permanente con ella”, confirmaron a NA. La artista horas antes posteó un video en Instagram en el que afirma que sufrió una “gripe” y que estaba “perfecta”.

Desde un comienzo, pese a dicho video, las autoridades habían expresado que, hasta no conocer el estado de salud o algún dato que confirme que estaba bien, no iban a cesar con la investigación.

La madre radicó una denuncia por “averiguación de paradero” y Lissa Vera, amiga y miembro de la banda, pidió a la Justicia una restricción de acercamiento contra Leandro García Gómez, acusado de ejercer violencia de género contra Lowrdez en 2022.

Reapareció Lowrdez de Bandana: el video que publicó en Instagram

La mamá de Lowrdez Fernández, exintegrante de las Bandana, denunció la desaparición de su hija, con quien no tiene contacto desde el 4 de octubre y no sabe donde está. Pese a que se trató de una denuncia formal, la cual fue recepcionada por la Comisaría Vecinal 14B, lo que llama la atención es que la cantante sigue activa en sus redes sociales.

Ahora, la ex Bandana compartió un video en redes sociales y llevó tranquilidad a su comunidad. “Estoy perfecta, gracias”, dijo en el video. “Gracias por ocuparse de mí”, agregó.

Apareció Lowrdez de Bandana con un video en Instagram.

La denuncia de la desaparición de Lourdes Fernández

La Comisaría Vecinal 14B recibió en la noche del miércoles 22 de octubre un mail, proveniente de la Oficina Central Receptora de Denuncias dependiente del Ministerio Público Fiscal, en el cual la denunciante, Mabel López, manifestó no tener contacto con la artista desde principios de octubre y que desconoce su paradero.

En el escrito también se denunció a Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez, quien en 2022 había sido acusado de violencia de género.

Lissa y Lowrdez de Bandana. Foto: NA.

De esta forma, personal policial se acercó hasta el domicilio y tras tocar timbre fueron atendidos por García Gómez, quien en todo momento se mostró enojado y hasta grabó el operativo. Ya dentro de la vivienda, el hombre señaló que la cantante ya no vive más en dicho domicilio y que tampoco son pareja.

A su vez, manifestó que, si querían revisar su casa, solo iban a lograrlo con la orden de un Juez. Ante este escenario, se dispuso implantar una consigna policial en el lugar.