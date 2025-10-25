Llega el fan store de Oasis a Buenos Aires: cuándo abrirá y en qué destacado shopping estará

El local con el merchandising oficial de la banda británica llegará a nuestro país antes de la doble visita de los hermanos Gallagher y habrá que reservar un turno para poder ingresar.

Anuncio de Oasis en Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram Oasis.

A menos de un mes de los dos shows de Oasis en Argentina, los hermanos Gallagher confirmaron que a partir de la semana que viene estará disponible el merchandising oficial de la banda en el país. Se trata del arribo del “pop up store”, que se instala de forma temporal en la ciudad para vender remeras, buzos y otras prendas oficiales.

Según informó la banda, la apertura será el sábado 1 de noviembre en Alto Palermo, de 10 a 20hs. Estará abierto hasta el martes 18. Y aunque se puede ingresar sin reserva, las filas en otras partes del mundo llegaron hasta las dos cuadras. Por eso, se recomienda elegir un día y un horario para evitar la espera. En ese caso, se ingresa directamente con el mail de confirmación. Todo el trámite, de forma gratuita, se realiza en oasis.seetickets.com

La merch de Oasis llega a la Argentina Foto: X

Desde llaveros hasta camperas, los seguidores de la banda británica podrán acceder a una amplia gama de productos oficiales en los locales y en los alrededores del Monumental, donde el grupo se presentará el 15 y 16 de noviembre.

La banda hará un recorrido histórico por su discografía, que está compuesta de siete álbumes de estudio y tocará clásicos como “Wonderwall”, “Supersonic”, “Live Forever”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”.

Además, antes del show, los fanáticos podrán escuchar a Richard Ashcroft como telonero. El cantante ya dijo presente en todas las fechas de la gira que realizaron en Europa. Y hará lo propio en Sudamérica: el líder de “The Verve” seguirá en su formato solista junto a los Gallagher.

La merch de Oasis llega a la Argentina Foto: X

La línea exclusiva de Adidas x Oasis llega a la Argentina

Además del merchandising tradicional, desde el martes 4 de noviembre se lanzará una colección exclusiva de Adidas inspirada en Oasis, que podrá encontrarse en cuatro puntos de venta: Alto Palermo, Unicenter, Malabia 1720 (Palermo) y Güemes, en Mar del Plata.

La merch de Oasis llega a la Argentina Foto: X

Esta línea incluirá algunas de las prendas más buscadas de la colaboración entre la banda y la marca deportiva: pilusos, remeras, camperas y accesorios, además de una venta online en la página oficial de Adidas.