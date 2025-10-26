Tini Stoessel cuestionó las críticas que recibió por llorar en sus redes: “Me parece triste criticar las emociones”

La cantante respondió a las personas que la criticaron por mostrarse muy triste tras reprogramar la primera fecha de Futtura.

Tini Stoessel en su show "Futttura". Foto: Instagram Tini Stoessel

Tini Stoessel finalmente pudo realizar la primera función de Futttura, su nuevo show, en Tecnópolis. La artista había reprogramado la primera fecha, por lo que se mostró días atrás entre lágrimas en sus redes sociales. Finalmente, la cantante respondió a las críticas que recibió por compartir su tristeza.

Durante la presentación de este sábado 25 de octubre, se tomó un momento para hablar sobre cómo la pasó a nivel emocional en los últimos días. En la previa de “Buenos Aires”, habló sobre los cuestionamientos, aunque no dio nombres propios.

La artista explicó: “Me puse muy triste cuando se tuvo que posponer la primera fecha. Yo, un año atrás, jamás hubiese subido un video llorando porque sabía perfectamente lo que iban a decir. Pero la realidad es que hay un montón de cosas que están en juego”.

En sus declaraciones, replicadas por Ciudad, indicó: “Me parece triste criticar las emociones. Digamos, llorar o ponerse mal, triste. A mí no me afectó lo que dijeron, pero quizás a ustedes en algún otro ámbito les pase. De repente reaccionan de una manera y les dicen: ‘Fuiste demasiado exagerado’”.

Y se animó a dejar un consejo para sus seguidores presentes: “Déjense ser. Sean, porque si no, te vas condicionando a lo que quieren los demás constantemente, y llega un momento en el que decís: ‘¿En qué me convertí? ¿Quién soy? Si yo quería llorar, ¿por qué no lloré? Si yo me quería mostrar vulnerable, ¿por qué no me mostré?’”.

“Ustedes hicieron un esfuerzo, compraron una entrada, vinieron de lejos, están acá, esperaron. Los amo y gracias”, culminó emocionada Tini Stoessel.

Cabe recordar que el sábado 25 de octubre hubo mucha incertidumbre por el recital de la actriz. Las inundaciones que se dieron en el predio generaban dudas sobre la posibilidad de que se vuelva a reprogramar el show.

Finalmente, el nivel del agua bajó notablemente y no hubo complicaciones para que se lleve adelante el show en condiciones normales. De todos modos, se postergó el ingreso del público unas horas, aunque el recital de Tini Stoessel comenzó de forma puntual.

