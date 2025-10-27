La mamá de Lourdes de Bandana habló sobre la salud de la cantante: “Quiero que le hagan un buen diagnóstico”

Mabel reveló que está siempre en contacto con Lissa Vera y que ambas están pendientes de la evolución de la cantante, aunque esté enojada con ellas.

Lourdes de Bandana. Foto: Instagram @lowrdez

La mamá de Lourdes Fernández, integrante de las Bandana, salió a hablar y contó que su hija está enojada con ella y su relación actual no es la mejor.

“Sé que está bien porque está con amigas y me voy a enterar si algo no funciona. Ella está muy enojada conmigo. Le mandé un mensajito diciéndole que la amo y no me dijo nada. Yo esperaba este enojo”, explicó Mabel en el programa Lape Club Social.

La mamá de la cantante contó que está siempre en contacto con Lissa Vera, compañera de Lourdes, y que ambas están pendientes de la evolución: “Con Lissa se ven por los ensayos y estamos comunicándonos permanentemente”.

Por otro lado, Mabel también aclaró su rol dentro de la causa judicial que involucra a Leandro García Gómez, expareja de Lourdes, denunciado por presunta violencia de género: “Yo no tengo abogado, por ahora estoy en trámite. Yamil no es mi abogado, es el de Lourdes”, precisó.

Además, recordó que hace tres años su hija decidió no continuar con las denuncias anteriores: “Ella en 2022 no siguió con las denuncias porque él estaba en proceso de revinculación con sus hijas y no lo quería perjudicar”.

En ese sentido, Mabel remarcó que decidió intervenir ante los nuevos episodios: “Hice la denuncia como testigo de violencia. Conmigo no va a estar bien porque soy la causante de que esté separada de su gran amor, según su cabeza. Está en un mundo paralelo”.

Lowrdez de Bandana junto a su madre. Foto: Instagram.

Para terminar, la madre de la Bandana pidió que su hija reciba atención profesional para evaluar su estado de salud mental y emocional: “Quiero que le hagan un buen diagnóstico a mi hija. Yo estoy tranquila y vivo día a día”, dijo con serenidad.

Antes de cerrar con la entrevista, la mujer explicó que no volverá a hablar públicamente sobre el tema: “Esta es mi última charla, porque ya hablé el viernes”, concluyó.