Lissa Vera expresó su preocupación por la pareja de Lowrdez de Bandana tras la denuncia: “Está muy enojado”
Lissa Vera, integrante de Bandana y cercana de Lowrdez Fernández, se refirió a la actual situación de su compañera de banda y amiga, y se mostró preocupada por la reacción que pueda llegar a tener Leandro García Gómez, expareja de la artista, denunciado por presunta violencia de género.
Durante una conversación con la prensa, la artista admitió que atraviesa momentos de angustia y temor ante la exposición del caso: “Cabe la posibilidad de que intente lastimarme. Está muy enojado y expuesto”, afirmó la cantante.
Por otro lado, Lissa aclaró que fue Mabel, la mamá de Lowrdez, quien impulsó a hacer la denuncia y que decidió acompañarla en el proceso. “Mabel tuvo la iniciativa y yo la seguí. Igual tengo un botón antipánico, me lo dieron el sábado”, contó.
Visiblemente afectada, reconoció que no confía en la reacción del denunciado y teme que su enojo lo lleve a actuar de manera violenta: “No me cabe la menor duda de que puede lastimarme. Él nunca se atrevió a gritarme a mí, pero no sé ahora, porque está muy enojado”, expresó.
Lissa Vera continúa acompañando a la familia de Lourdes, mientras la cantante permanece bajo resguardo y en contacto con profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica.
Con su testimonio, Lissa busca visibilizar la gravedad del caso y subrayar la importancia de no minimizar las señales de violencia, tanto hacia Lourdes como hacia quienes la rodean.
Lissa Vera denunció a la expareja de Lowrdez tras la desaparición de la cantante
Lissa Vera, otras de las integrantes de Bandana, compartió en sus redes un comunicado informando que denunció a la expareja de Lowrdez Fernández, Leandro García Gómez, luego de la repercusión que tuvo la denuncia por supuesta desaparición de la artista.
“Esto yendo a Lavalle 1250, Tribunales, a formular la denuncia correspondiente contra Leandro García Gómez”, decía la historia que subió en su Instagram días atrás.
Además, en otro de los posteos, la cantante expuso que acompañó a la mamá de la artista y que se encontraba preocupada por la situación actual de su amiga, motivo por el cual iba a radicar la denuncia correspondiente.
Cabe recordar que en noviembre de 2022, Lowrdez había denunciado a su pareja por violencia de género, causa que quedó desestimada y por el que ella le pidió perdón años después.