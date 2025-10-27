Lissa Vera expresó su preocupación por la pareja de Lowrdez de Bandana tras la denuncia: “Está muy enojado”

Leandro García Gómez, expareja de la artista, fue denunciado por presunta violencia de género. Qué dijo la cantante.
lunes, 27 de octubre de 2025, 17:01
Lissa Vera y Lowrdez Fernández, Bandana.
Lissa Vera y Lowrdez Fernández, Bandana.

Lissa Vera, integrante de Bandana y cercana de Lowrdez Fernández, se refirió a la actual situación de su compañera de banda y amiga, y se mostró preocupada por la reacción que pueda llegar a tener Leandro García Gómez, expareja de la artista, denunciado por presunta violencia de género.

Durante una conversación con la prensa, la artista admitió que atraviesa momentos de angustia y temor ante la exposición del caso: “Cabe la posibilidad de que intente lastimarme. Está muy enojado y expuesto”, afirmó la cantante.

El descargo de Lissa Vera. Video: América TV.

Por otro lado, Lissa aclaró que fue Mabel, la mamá de Lowrdez, quien impulsó a hacer la denuncia y que decidió acompañarla en el proceso. “Mabel tuvo la iniciativa y yo la seguí. Igual tengo un botón antipánico, me lo dieron el sábado”, contó.

Visiblemente afectada, reconoció que no confía en la reacción del denunciado y teme que su enojo lo lleve a actuar de manera violenta: “No me cabe la menor duda de que puede lastimarme. Él nunca se atrevió a gritarme a mí, pero no sé ahora, porque está muy enojado”, expresó.

Lissa Vera continúa acompañando a la familia de Lourdes, mientras la cantante permanece bajo resguardo y en contacto con profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica.

Con su testimonio, Lissa busca visibilizar la gravedad del caso y subrayar la importancia de no minimizar las señales de violencia, tanto hacia Lourdes como hacia quienes la rodean.

Lissa Vera denunció a la expareja de Lowrdez tras la desaparición de la cantante

Lissa Vera, otras de las integrantes de Bandana, compartió en sus redes un comunicado informando que denunció a la expareja de Lowrdez Fernández, Leandro García Gómez, luego de la repercusión que tuvo la denuncia por supuesta desaparición de la artista.

“Esto yendo a Lavalle 1250, Tribunales, a formular la denuncia correspondiente contra Leandro García Gómez”, decía la historia que subió en su Instagram días atrás.

El comunicado de Lissa Vera.

Además, en otro de los posteos, la cantante expuso que acompañó a la mamá de la artista y que se encontraba preocupada por la situación actual de su amiga, motivo por el cual iba a radicar la denuncia correspondiente.

Cabe recordar que en noviembre de 2022, Lowrdez había denunciado a su pareja por violencia de género, causa que quedó desestimada y por el que ella le pidió perdón años después.