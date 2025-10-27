Lissa Vera expresó su preocupación por la pareja de Lowrdez de Bandana tras la denuncia: “Está muy enojado”

Leandro García Gómez, expareja de la artista, fue denunciado por presunta violencia de género. Qué dijo la cantante.

Lissa Vera y Lowrdez Fernández, Bandana. Foto: Instagram/lowrdez

Lissa Vera, integrante de Bandana y cercana de Lowrdez Fernández, se refirió a la actual situación de su compañera de banda y amiga, y se mostró preocupada por la reacción que pueda llegar a tener Leandro García Gómez, expareja de la artista, denunciado por presunta violencia de género.

Durante una conversación con la prensa, la artista admitió que atraviesa momentos de angustia y temor ante la exposición del caso: “Cabe la posibilidad de que intente lastimarme. Está muy enojado y expuesto”, afirmó la cantante.

El descargo de Lissa Vera. Video: América TV.

Por otro lado, Lissa aclaró que fue Mabel, la mamá de Lowrdez, quien impulsó a hacer la denuncia y que decidió acompañarla en el proceso. “Mabel tuvo la iniciativa y yo la seguí. Igual tengo un botón antipánico, me lo dieron el sábado”, contó.

Visiblemente afectada, reconoció que no confía en la reacción del denunciado y teme que su enojo lo lleve a actuar de manera violenta: “No me cabe la menor duda de que puede lastimarme. Él nunca se atrevió a gritarme a mí, pero no sé ahora, porque está muy enojado”, expresó.

Lissa Vera y Lowrdez Fernández, Bandana. Foto: Instagram/lowrdez

Lissa Vera continúa acompañando a la familia de Lourdes, mientras la cantante permanece bajo resguardo y en contacto con profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica.

Con su testimonio, Lissa busca visibilizar la gravedad del caso y subrayar la importancia de no minimizar las señales de violencia, tanto hacia Lourdes como hacia quienes la rodean.

Lissa Vera denunció a la expareja de Lowrdez tras la desaparición de la cantante

Lissa Vera, otras de las integrantes de Bandana, compartió en sus redes un comunicado informando que denunció a la expareja de Lowrdez Fernández, Leandro García Gómez, luego de la repercusión que tuvo la denuncia por supuesta desaparición de la artista.

“Esto yendo a Lavalle 1250, Tribunales, a formular la denuncia correspondiente contra Leandro García Gómez”, decía la historia que subió en su Instagram días atrás.

El comunicado de Lissa Vera. Foto: Instagram.

Además, en otro de los posteos, la cantante expuso que acompañó a la mamá de la artista y que se encontraba preocupada por la situación actual de su amiga, motivo por el cual iba a radicar la denuncia correspondiente.

Cabe recordar que en noviembre de 2022, Lowrdez había denunciado a su pareja por violencia de género, causa que quedó desestimada y por el que ella le pidió perdón años después.