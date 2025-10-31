Caso Lourdes de Bandana: Leandro García Gómez negó los hechos ante la Justicia y evitó responder preguntas

El productor fue citado a declarar en el marco denuncia por privación ilegítima de la libertad presentada por la madre de la cantante.

Lourdes Fernández, Bandana. Foto: Instagram.

En el marco de la causa que investiga la denuncia por privación ilegítima de la libertad presentada por Mabel López, la madre Lourdes Fernández, integrante del recordado grupo Bandana, su ex pareja Leandro García Gómez, declaró ante la Justicia y dio su versión de los hechos.

El periodista Ángel de Brito dio detalles de la declaración a través de su cuenta de X: “Terminó la declaración indagatoria de Leandro Garcia Gómez. Negó todos los hechos. Dijo que los ruidos del 1/10 fueron por mudanza y que el escándalo lo hizo la vecina. Negó haber amenazado a las amigas y dice que no es del tipo de personas que crea perfiles falsos. Se negó a contestar preguntas”.

Caso Lourdes de Bandana: las declaraciones de Leandro García Gómez ante la Justicia Foto: X @AngeldebritoOk

Por su parte, Lourdes Fernández declaró a la prensa que “él no me hizo nada” y manifestó tristeza por la decisión judicial de sostener la detención del imputado. A pesar de la situación, la cantante regresó a los escenarios: se presentó en el teatro Teatro Gran Rex con un show en el que lanzó la frase “Un tropezón no es caída”.

Lourdes Fernández reapareció en el Gran Rex tras el dramático episodio con su pareja

Luego de atravesar uno de los momentos más duros de su vida personal, Lourdes Fernández volvió a subirse a un escenario y se presentó en el Teatro Gran Rex, donde fue la artista elegida para abrir el show del grupo A*Teens, y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de fortaleza y superación.

En el inicio de su presentación, Lourdes apareció envuelta en una túnica negra mientras, detrás de ella, un hombre realizaba gestos escénicos al ritmo de la música.

Leandro García Gómez, expareja de Lourdes de Bandana. Foto: Policía de la Ciudad de Buenos Aires

Segundos después, la prenda cayó y dejó ver un impactante look: top y short blancos con grandes alas de ángel, símbolo de renacimiento.

Durante su actuación interpretó temas como “Creo en mí”, de Natalia Jiménez, y clásicos de Bandana como “Guapas” y “Maldita Noche”. En la platea, la acompañaban su padre Osmar y su esposa, a quien Lourdes llama “mamá”, quienes no quisieron perderse este regreso tan especial.

Antes de despedirse, la artista tomó el micrófono y, visiblemente emocionada, expresó: “Quiero decirles algo importantísimo, quizás suene cliché, pero un tropezón no es caída”.

El público respondió con una ovación, consciente del profundo significado que esas palabras tenían después de los días de angustia que vivió.

Días antes del recital, la Justicia porteña rechazó el pedido de excarcelación de Leandro Esteban García Gómez, expareja de Lourdes, quien permanece detenido e imputado por violencia de género, lesiones agravadas y privación ilegítima de la libertad.

El juez Diego Javier Slupski, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 13, consideró que existen riesgos procesales y posibilidad de fuga, además del peligro de que el acusado intente influir sobre la víctima o su entorno.

Lourdes de Bandana junto a sus amigas. Foto: Instagram @lowrdez

La fiscal Silvana Russi, titular de la Fiscalía N.º 43, también se había opuesto a la excarcelación, al sostener que persistía el riesgo de entorpecimiento de la investigación y que los antecedentes condenatorios del acusado agravaban su situación.

De acuerdo con el expediente, García Gómez enfrenta cargos por lesiones leves agravadas por violencia de género y privación ilegal de la libertad agravada, ambos delitos cometidos en el marco de una relación de pareja.