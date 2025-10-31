Wanda Nara fue vinculada con el Comando Vermelho: la respuesta de la conductora

La presentadora de Masterchef Celebrity 2025 se refirió a la versión que indicaba que tenía relación con el grupo criminal de Río de Janeiro.

Wanda Nara en el video de "O bicho vai pegar". Foto: Captura

Se vive un clima de mucha tensión en Río de Janeiro desde el pasado martes, cuando se llevaron adelante distintos operativos contra el Comando Vermelho. En este contexto, Wanda Nara fue mencionada por tener supuestos vínculos con este grupo criminal, algo que generó la reacción de la conductora de Masterchef Celebrity.

¿Wanda Nara tiene relación con el Comando Vermelho de Río de Janeiro?

Mariano Iúdica, durante una emisión del programa “Polémica en el Bar”, reveló un rumor sobre la filmación del video de “O Bicho Vai Pegar”, una de las canciones de la empresaria.

Wanda Nara en MasterChef Celebrity. Foto: Instagram @masterchefargentina

El conductor deslizó que Wanda Nara contaba con el “aval” del grupo para llevar adelante esa actividad. Y remarcó: “Este video se hizo porque quiso el Comando Vermelho”.

Claro que esto causo revuelo y hasta el propio Iúdica aclaró minutos después de que en producciones de este tipo suele haber aprobaciones de las autoridades, con el objetivo de garantizar su seguridad. Y sumó los ejemplos de Michael Jackson y Rápidos y Furiosos, que tuvieron rodajes dentro de las favelas de Río de Janeiro.

Wanda Nara mostró un adelanto de su canción. Foto: Instagram.

La respuesta de Wanda Nara

Ante la aparición de esta noticia, Wanda Nara aprovechó para despejar las dudas en sus redes sociales. Allí, compartió una captura de pantalla de una conversación con Evelin, productora de su videoclip.

“Wan, ¿te das cuenta que nos quieren ensuciar en la TV, no? Todo eso que pasó en Río no tiene nada que ver con São Paulo, que es otra ciudad. Es como Buenos Aires y Córdoba. Y la favela donde grabamos rescata gente de la calle para hacer música”, detalló la productora.

Wanda Nara desmintió estar vinculada al Comando Vermelho. Foto: Instagram

La respuesta de la conductora fue relajada: “Lo sé, todo viene de los mismos que instalan cosas que nada que ver”. En otro mensaje, la productora le sugiere que explique públicamente el contexto: “Deberías vos aclarar que la favela donde grabamos es en São Paulo, y que rescatan nenes de la calle para que hagan música”.

La empresaria compartió la conversación en sus historias de Instagram, acompañada de un emoji de corazón, dejando claro que la producción fue realizada en un marco solidario y artístico, lejos de cualquier tipo de vínculo con actividades ilegales.