Orgullo nacional: Dua Lipa recomendó un libro de terror de una autora argentina para leer en Halloween

Más allá de la música, la cantante disfruta de la lectura: tiene un club literario donde recomienda libros y charla con autores.

Dua Lipa tiene un club de literatura. Foto: Instagram @dualipa

La cantante Dua Lipa tiene otra pasión además de la música: la lectura. Por ese motivo, en 2022 decidió embarcarse en un nuevo proyecto personal y lanzó Service95, una plataforma en la que mensualmente recomienda un libro, comparte una reseña del mismo y hasta suele tener conversaciones íntimas con diferentes autores.

Y ahora, para sorpresa de muchos, la artista recomendó un libro de la autora argentina Mariana Enriquez para leer en Halloween.

Dua Lipa tiene un club de literatura. Foto Instagram @dualipa

El libro que recomendó Dua Lipa de la escritora argentina Mariana Enriquez

La cantante Dua Lipa recomendó, a través de su club de lectura, el libro Los peligros de fumar en la cama, de la escritora argentina Mariana Enriquez, en el especial de Halloween, que se celebró este viernes.

Para la edición de octubre, especial por ser el mes de Halloween, Dua Lipa encaminó su recomendación hacia el terror y eligió a una de sus autoras favoritas, Mariana Enriquez.

Mariana Enriquez, escritora argentina. Foto: Instagram @marianaenriquez1973

La reseña de Dua Lipa sobre “Los peligros de fumar en la cama”

“Este libro presenta 12 relatos inquietantes ambientados en Buenos Aires y sus alrededores, que a menudo se centran en mujeres y niñas que experimentan sucesos sobrenaturales entrelazados con los traumas de la historia argentina”, escribió Dua Lipa en su reseña de Los peligros de fumar en la cama.

Dua Lipa tiene un club de literatura. Foto: Instagram @dualipa

Sinopsis de “Los peligros de fumar en la cama” de Mariana Enriquez

“Una niña desentierra en el jardín unos huesos que resultan no ser de un animal; la bucólica escena veraniega de unas chicas que se bañan en un paraje natural acaba convertida en un infierno de celos de inquietantes consecuencias; un mendigo despreciado siembra la desgracia en un barrio pudiente; Barcelona se transforma en un escenario perturbador, marcado por la culpa y del que es imposible escapar”, comienza la sinopsis.

Y sigue: “Una presencia fantasmal busca un sacrificio en un balneario; una chica siente una atracción fetichista por los corazones enfermos; un rockero fallecido de un modo atroz recibe un homenaje de sus fans que va más allá de lo imaginable; un chico que filma clandestinamente a parejas haciendo el amor y a mujeres con tacones altos caminando por las calles recibe una propuesta que le cambiara la vida”.

Los peligros de fumar en la cama, libro de Mariana Enriquez. Foto: Editorial Anagrama.

“En los doce soberbios cuentos que componen este volumen, Mariana Enriquez despliega todo un repertorio de recursos del relato clásico de terror: apariciones espectrales, brujas, sesiones de espiritismo, grutas, visiones, muertos que vuelven a la vida”, agrega la descripción.

Otros libros de autores argentinos que cautivaron a Dua Lipa

Esta no es la primera vez que Dua Lipa recomienda autores argentinos. A comienzos de 2024, compartió un entusiasmo especial por el libro Fortuna, escrito por Hernán Díaz, quien ganó el premio Pulitzer en el año 2023 por esta novela. También mencionó a No es un río, de Selva Almada.