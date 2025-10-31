Chano Charpentier homenajeó a Lanata en el nuevo video de Tan Biónica: “La matemática, la música y el amor”

El cantante recordó a su amigo fallecido en diciembre de 2014, con un detalle en el clip de la canción “El problema del amor”.

Chano con un bastón, un homenaje a Jorge Lanata. Foto: Captura de pantalla

Jorge Lanata murió el pasado 30 de diciembre. Chano Charpentier tenía una gran amistad con el periodista, como quedó reflejado en las distintas entrevistas que realizaron. En el marco del retorno de Tan Biónica, el cantante optó por realizarle un homenaje al conductor.

Tal como anunciaron días atrás, el próximo martes 4 de noviembre será el lanzamiento de El Regreso, el nuevo disco del grupo tras una década sin publicar canciones nuevas. La presentación del primer y único single de adelanto, hubo un guiño a Lanata por parte de Chano.

“El Problema del Amor” fue la canción elegida por la banda para dar un adelanto de lo que será el nuevo álbum, que tendrá la participación de colegas como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

El homenaje de Chano Charpentier a Jorge Lanata en el regreso de Tan Biónica

Si bien la canción no tiene referencias que conecten con Jorge Lanata, el videoclip regala un guiño del vínculo que mantenían con Chano. El detalle fue revelado por el propio cantante en sus redes sociales, tras una consulta de una seguidora.

“Quiero saber cómo nació este TEMON”, le escribió la usuaria orneguy0t al artista. A través de otro posteo en su perfil de X, Charpentier reveló: “Pensaba que la matemática, la música y el amor tienen casi todo en común. Bambi me mandó la música y empecé a soñar”, escribió.

Y agregó sobre el bastón con el que se muestra en el video: “El bastón es un homenaje a un amigo que perdí el año pasado”. Para confirmar de qué se trataba, Ángel De Brito citó el mensaje y sumó: “El homenaje de Chano a Lanata”.

Chano indicó que el bastón que utilizó en el video es un homenaje a "un amigo" que perdió el año pasado. Foto: Captura de pantalla

Cómo será El Regreso, el nuevo álbum de Tan Biónica

El nuevo material llega diez años después de su último álbum, Hola Mundo (2015), y promete abrir una nueva etapa en la historia de la banda.

El nuevo disco de Tan Biónica: El Regreso. Foto: Instagram.

El Regreso tendrá 10 canciones inéditas y un abanico de colaboraciones de lujo: Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag se suman al universo biónico en lo que promete ser un lanzamiento cargado de emoción y energía.

Una de las participaciones que más expectativas genera es la de Nicki Nicole. Durante uno de los shows del regreso de Tan Biónica, la banda interpretó junto a ella una de las nuevas canciones, y el momento se volvió viral. Entonces, esa colaboración tendrá su versión de estudio incluida en el disco.