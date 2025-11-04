El ex de Lourdes de Bandana fue procesado con prisión preventiva por “privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas”

El juez también dictó el embargo por $15 millones contra Leandro García Gómez, que seguirá detenido en la alcaidía.

Leandro García Gómez, expareja de Lourdes de Bandana. Foto: Policía de la Ciudad de Buenos Aires

Este martes Leandro García Gómez, el exnovio de Lourdes Fernández, fue procesado con prisión preventiva por el juez Diego Slupsky por los delitos de “privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas”.

El magistrado también dictó el embargo por $15 millones contra el empresario, que continuará detenido en la alcaidía ubicada en la calle Beasley al 3800.

Lowrdez de Bandana con su expareja. Foto: Instagram.

“A tal fin intímese al procesado a que, en el término de 72 horas de adquirida firmeza la presente, informe si tiene bienes para dar a embargo, haciéndole saber que en caso contrario se dispondrá su inhibición general de bienes”, sostiene el fallo dictaminado este martes.

La palabra de Lourdes Fernández: “Sé qué pasaron cosas”

Lourdes Fernández utilizó sus redes sociales y compartió dos videos donde hizo referencia a los miles de mensajes que recibió de sus fanáticos preocupados por su paradero y bienestar semanas atrás. Buscando traer tranquilidad sobre la situación, adelantó que volverá a subirse a los escenarios en los próximos días.

“Muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente, estoy muy bien. Gracias al Hospital Fernández porque me dieron una medicación que hace posible que yo mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves”, expresó.

Lourdes de Bandana. Foto: Instagram @lowrdez

En la misma línea, la cantante buscó enfocarse en el lado feliz de su vida, omitiendo hablar sobre lo vivido en su conflictiva relación con Leandro García Gómez: “Sé qué pasaron cosas, que yo siento que me debo a mi público como a la gente que tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas, pero hoy decido concentrarme en un gran sueño, que es volver al Gran Rex”. “1 día a la vez. Los espero”, escribió sobre su video.