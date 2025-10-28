Le negaron la excarcelación a Leandro García Gómez, ex pareja de Lourdes de Bandana

Lo definió el juez Diego Javier Slupski en respuesta al pedido de la defensa del acusado. La fiscal Silvana Russi también se había opuesto a la solicitud del empresario ante el poder de influencia que ejerce sobre la víctima.

Leandro García Gómez, expareja de Lourdes de Bandana. Foto: Policía de la Ciudad de Buenos Aires

El juez Diego Slupski, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, rechazó la excarcelación solicitada por Leandro García Gómez, el empresario que se encuentra detenido por el secuestro de Lourdes Fernández, más conocida como Lowrdez, integrante de Bandana.

La decisión del magistrado sigue por el mismo camino que la fiscal Silvana Russi, quien se había opuesto a la solicitud del empresario ante el poder de influencia que ejerce sobre la víctima.

Lourdes Fernández, Bandana. Foto: Instagram.

Lourdes Fernández rompió el silencio: “Sé qué pasaron cosas”

Lourdez Fernández reapareció en redes sociales luego de haber generado preocupación por su paradero. Su madre, Mabel López, había denunciado el pasado jueves que la cantante estaba desaparecida y sin contacto desde el 4 de octubre, señalando además a su ex pareja, Leandro García Gómez.

En las últimas horas, la ex Bandana compartió dos videos donde hizo referencia a los miles de mensajes que recibió de sus fanáticos preocupados por su paradero y bienestar. Buscando traer tranquilidad sobre la situación, adelantó que volverá a subirse a los escenarios en los próximos días.

“Muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente, estoy muy bien. Gracias al Hospital Fernández porque me dieron una medicación que hace posible que yo mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves”, expresó.

En la misma línea, la cantante buscó enfocarse en el lado feliz de su vida, omitiendo hablar sobre lo vivido en su conflictiva relación con Leandro García Gómez: “Sé qué pasaron cosas, que yo siento que me debo a mi público como a la gente que tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas, pero hoy decido concentrarme en un gran sueño, que es volver al Gran Rex”. “1 día a la vez. Los espero”, escribió sobre su video.