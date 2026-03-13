El legislador tuvo que ser trasladado al hospital. Foto: Captura de pantalla TN

La Justicia de Tucumán dictó cuatro meses de prisión preventiva para Marcelo “Pichón” Segura, el empleado público que reaccionó mediante un violento cabezazo al diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli, tras un previo cruce de palabras que se originó luego de impedirle el acceso a la ciudad de La Madrid. El agresor, imputado por lesiones graves agravadas por alevosía, será trasladado al penal de Benjamín Paz mientras avanza la investigación.

El incidente ocurrió el pasado miércoles 11 de marzo en el acceso a la localidad de La Madrid, en el sur tucumano. El diputado Pelli intentaba ingresar a la zona afectada por las inundaciones para entregar donaciones cuando fue interceptado por Segura. Tras un breve intercambio de palabras, el imputado le propinó un golpe con la cabeza que le provocó al legislador una fractura de tabique nasal y un traumatismo encefalocraneano y nasal, por lo cual debió ser intervenido quirúrgicamente.

La intervención quirúrgica se realizó en el Hospital Regional de Concepción. Foto: Sin Código Tucumán

Durante la audiencia de formulación de cargos de este viernes 13, el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez justificó el pedido de prisión preventiva señalando la gravedad del hecho y el riesgo de entorpecimiento de la causa. “Le pido disculpas al señor Pelli”, dijo Segura ante el magistrado.

“No atacó a cualquier persona. Estamos ante un hecho gravísimo con impactos institucionales directos, ya que la víctima es un diputado de la Nación”, sostuvo Ibáñez. Además, la Fiscalía advirtió sobre la necesidad de recuperar el teléfono móvil del imputado, quien aseguró haberlo perdido durante el ataque; y de identificar a otras personas que habrían participado del bloqueo al legislador.

El hecho ocurrió en pleno acceso a La Madrid, Tucumán.

Marcelo Segura se identificó como empleado público de la comuna de Los Bulacios y fue vinculado políticamente con sectores del oficialismo provincial. Tras conocerse la medida judicial, utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje. “Voy a estar incomunicado 4 meses. Dejo mi celular a cargo de una CM. Por favor banquen hasta que todo esto acabe. Volveré y seré millones”, escribió.

El comunicado del bloque de La Libertad Avanza tras la agresión al diputado Pelli

Por su parte, el arco político de La Libertad Avanza repudió el ataque y exigió las penas máximas. “El hecho ocurrió en el marco de una actividad solidaria en la que junto con los diputados Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, quienes se trasladaban para donar colchones y otros artículos a los afectados por las inundaciones de la provincia”, señaló el comunicado oficial.

“Ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la vieja política se oponga. Esperamos que la Justicia actúe”, concluyó. El propio presidente Javier Milei se hizo hecho eco de las imágenes de la agresión pocas horas después del episodio.