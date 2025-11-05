Johnny Depp llega a Argentina para presentar su nueva película: Modigliani, tres días en Montparnasse

El actor, famoso por protagonizar Piratas Del Caribe y por el juicio con Amber Heard, presentará su nueva producción. El film cuenta con un elenco de lujo y ya fue premiado en festivales internacionales.

Johnny Depp

Johnny Depp, quien dio vida a Jack Sparrow en Piratas del Caribe, visitará la Argentina para presentar su nueva película: Modigliani, tres días en Montparnasse. Un proyecto cinematográfico sobre el artista bohemio Amedeo Modigliani.

El martes 11 de noviembre, el reconocido actor que hoy incursiona en el rol de director, estará presente en la avant premiere del largometraje en Cinemark Palermo. Allí revelará los detalles detrás de la producción.

Su llegada al Rio De La Plata se da de la mano de Jorge Rodríguez, un reconocido empresario del entretenimiento en el país.

Johnny Depp junto al empresario Jorge "Corcho" Rodríguez. Foto: NA.

Johnny Depp visitará la ciudad de La Plata, donde brindará un masterclass junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, que protagoniza el film.

Modigliani, tres dias en Montparnasse relata las vicisitudes del pintor Amedeo Modigliani, quien vaga por la ciudad de París durante 1916, luchando contra las heridas de la guerra y sus propios errores.

En medio del caos que asola el mundo del protagonista, el encuentro con otros artistas, como Maurice Utrillo y Chaïm Soutine, revelan el genio especial que posee Modigliani.

La película se estrenará el 13 de noviembre en todos los cines del país, por lo que el público podrá disfrutarla a partir del próximo jueves. El film promete ser uno de los platos fuertes del cine de autor en el año.

Johnny Depp visitó el Teatro Colón. Foto X @Resumidoinfo

El elenco de lujo de Modigliani, tres días en Montparnasse

Riccardo Scamarcio

Stephen Graham

Al Pacino

Antonia Desplat

Bruno Gouery

Luisa Ranieri

La obra recibió los aplausos en el Festival de San Sebastián y se llevó el premio a Película de Culto del año en la 29° edición del Capri Hollywood en Roma.

“La historia de Modigliani es la de un alma que lucha por sobrevivir a su propio fuego creativo”, reveló Johnny Depp, que parece haber reflejado algo de su cosmovisión personal en la obra audiovisual.

Johnny Depp y Al Pacino Foto: @theburningclub1

¿Quién fue Amedeo Modigliani, el artista detrás de la nueva película de Johnny Depp?

Amedeo Modigliani fue un artista italiano que cosechó prestigio por sus retratos y desnudos en un estilo muy particular. Sus obras se caracterizaban por un alargamiento de los rostros y las figuras, cuya concepción contrastaba con las corrientes de gusto de la época, como el cubismo, el futurismo, o el dadaísmo.

Pintura de Amedeo Modigliani Foto: @artmodigliani

A pesar de no ser reconocido por los contemporáneos, la calidad de sus pinturas, sumado a las andanzas amorosas y sus problemas económicos y de salud, elevaron a Modigliani al lugar de reconocimiento que hoy tiene.