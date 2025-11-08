Dua Lipa y su cena millonaria en Villa Crespo: cuánto gastó en la parrilla argentina que eligió en Buenos Aires

La estrella británica eligió la exclusiva parrilla Madre Rojas, ubicada en el barrio de Villa Crespo, para disfrutar de una cena junto a su familia, en la que la carne argentina fue la gran protagonista. Los detalles de lo que pidió.

Qué comió Dua Lipa en su paso por la Argentina. Foto: Instagram @dualipa

La cantante Dua Lipa volvió a demostrar su pasión por la gastronomía argentina durante su reciente visita a Buenos Aires, en el marco de sus presentaciones en el Estadio River Plate por su gira mundial “Radical Optimism Tour”.

La estrella británica eligió la exclusiva parrilla Madre Rojas, ubicada en el barrio de Villa Crespo, para disfrutar de una cena junto a su familia, en la que la carne argentina fue la gran protagonista.

Restaurante "Madre Rojas". Foto: Instagram / madrerojas.

¿Cuánto gastó Dua Lipa en la parrilla Madre Rojas?

Según trascendió, Dua Lipa y su familia degustó una selección de platos de alto nivel gastronómico, con precios que reflejan la exclusividad del lugar: pickles caseros por $5.000, chinchulines por $7.000, tortilla de papa a $14.700, mollejas por $19.200, un corte de vaquillona por $56.800 y un exclusivo corte de Wagyu, valuado en $94.000.

En total, la cena de la cantante británica habría alcanzado un desembolso que supera ampliamente los $196.000 por persona, sin incluir bebidas ni propinas.

El restaurante, propiedad de Juan Ignacio Barcos, quien se desempeña como ganadero, sommelier y chef, se distingue por su enfoque sustentable, trabajando con productores que priorizan el bienestar animal.

Restaurante Madre Rojas. Foto: Instagram / madrerojas.

Además de los cortes que degustó Dua Lipa, la carta de Madre Rojas incluye especialidades como papas fritas en grasa Wagyu, morcilla con manzana verde y una cuidada selección de charcutería artesanal.

Uno de los platos más icónicos del lugar son las mollejas, preparadas mediante doble cocción: primero al vapor y luego a la parrilla, logrando una costra crocante que se convirtió en un sello de la casa.

Restaurante Madre Rojas. Foto: Instagram / madrerojas.

Para acompañar la charcutería, el restaurante ofrece una panera con manteca artesanal de la firma Lobos y panes de confitería Artiaga, alejándose de la omnipresencia de la masa madre y apostando por técnicas más tradicionales y refinadas.

Entre las guarniciones, destacan las papas fritas, tiernas por dentro y crocantes por fuera; la calabaza confitada a la parrilla con arrope de chañar y criolla; puerros asados con puré de papas, avellanas y romesco; repollo a la parrilla con vinagreta, cebolla y alioli vegano; y ensaladas como la de tomates reliquia con alcaparras, ideal para los días de verano.

La propuesta de vinos es igualmente cuidadosa, combinando etiquetas clásicas con opciones modernas, incluyendo vinos naranjos y selecciones que representan regiones emblemáticas como Luján de Cuyo, junto a nombres tradicionales como Tempus o Carmelo Patti, según detalla Juan Barcos.

Restaurante Madre Rojas. Foto: Instagram / madrerojas.

En postres, la sencillez reina: duraznos de temporada acompañados de helado de sambayón, un cierre delicado y satisfactorio para una cena de alto nivel.

Madre Rojas se consolida así como uno de los espacios gastronómicos más destacados de Villa Crespo, y la visita de Dua Lipa no solo confirma su prestigio, sino que también evidencia la creciente relevancia internacional de la cocina argentina.

Cómo llegar a Madre Rojas, en Villa Crespo