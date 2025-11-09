Sorpresa: Dua Lipa fue invitada a La Bombonera para ver el Superclásico entre Boca y River

La cantante británica, quien brindó dos recitales en el estadio de River, fue invitada a La Bombonera para ver el Superclásico del fútbol argentino.

La cantante está en Buenos Aires por los dos shows que brindó en el estadio de River. Foto: Twitter @marcosbonocore

Dua Lipa es furor en Argentina por los dos recitales que brindó en el Estadio Monumental los días 7 y 8 de noviembre. En medio de su estadía en Buenos Aires, se supo que fue invitada a La Bombonera para ver el Superclásico entre Boca y River.

La información fue brindada por el periodista Marcos Bonocore y causó furor en el mundo de la música y el fútbol. Dua Lipa fue vista en múltiples ocasiones en distintas canchas: de hecho, es seguidora del Arsenal y estuvo en la goleada por 3 a 0 del conjunto inglés al Real Madrid el pasado 8 de abril.

Dua Lipa en su show en River Plate. Foto: X

En esta oportunidad y a poco del Superclásico entre Boca y River, se supo que fue invitada a La Bombonera para ver el partido. Se desconoce si aceptó o no la convocatoria de la institución que preside Juan Román Riquelme, dado que la noticia que trascendió fue solamente la invitación formal del club, no así su respuesta.

Dua Lipa y su cena millonaria en Villa Crespo: cuánto gastó en la parrilla argentina que eligió en Buenos Aires

La cantante Dua Lipa volvió a demostrar su pasión por la gastronomía argentina durante su reciente visita a Buenos Aires, en el marco de sus presentaciones en el Estadio River Plate por su gira mundial “Radical Optimism Tour”.

La estrella británica eligió la exclusiva parrilla Madre Rojas, ubicada en el barrio de Villa Crespo, para disfrutar de una cena junto a su familia, en la que la carne argentina fue la gran protagonista.

En medio de sus recitales en el estadio de River. Foto: Twitter @carourd_

Según trascendió, Dua Lipa y su familia degustó una selección de platos de alto nivel gastronómico, con precios que reflejan la exclusividad del lugar: pickles caseros por $5.000, chinchulines por $7.000, tortilla de papa a $14.700, mollejas por $19.200, un corte de vaquillona por $56.800 y un exclusivo corte de Wagyu, valuado en $94.000.

En total, la cena de la cantante británica habría alcanzado un desembolso que supera ampliamente los $196.000 por persona, sin incluir bebidas ni propinas.

Superclásico por la fecha 15 del Torneo Clausura: a qué hora juegan Boca y River

El partido se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16:30 y tendrá un condimento especial para ambos equipos. Ninguno viene con un buen presente y se pondrá en juego la última plaza para la clasificación directa a la Copa Libertadores del año que viene.

Tras la remontada ante Barracas, el Xeneize ocupa la segunda plaza con 53 puntos y estaría obteniendo un cupo directo hacia la fase de grupos. El Millonario, tercero con 52 unidades, jugaría la fase previa en caso de que se mantengan estas posiciones, instancia donde su archirrival quedó eliminado ante Alianza Lima en febrero de este año.

Franco Armani y Leandro Paredes, dos de los campeones del mundo que estarán presentes en el Superclásico. Foto: X @RiverPlate / NA

El club de Núñez viene con un historial positivo frente a Boca en los últimos partidos. River salió victorioso en los últimos dos Superclásicos disputados en La Bombonera (2-0 en 2023 y 1-0 en 2024) y el que jugaron este año también lo ganó el conjunto de rojo y blanco. Sin embargo la estadística histórica se inclina a favor del club azul y oro. De los 264 partidos oficiales, Boca se impuso en 92, River en 88 y hubo 84 empates.