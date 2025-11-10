Confirman el spin-off de uno de los personajes más importantes de “El Encargado”: cuándo se estrena y dónde verlo

La serie protagonizada por Guillermo Francella fue un gran éxito y ahora apunta a agrandar su universo. Esto es lo que se conoce hasta ahora.

El Encargado, Guillermo Francella. Foto: X

Un personaje secundario de la serie “El Encargado”, que es tan importante como el protagonista principal, tendrá su spin-off. Se trata del Doctor Matías Zambrano, personaje encarnado magistralmente por el Puma Goity.

“Zambrano” es el título elegido para la producción y, según trascendió, ya se encuentra en la etapa de preproducción. Por otro lado, se espera que el título esté disponible en la plataforma de streaming Disney + entre mediados y finales del 2026.

El Encargado. Foto: Disney+.

“Parece que sí, si ellos te lo dijeron me encantaría contarte mucho más, la serie de Zambrano me parece alucinante”, reveló el Puma Goity en diálogo con Núcleo, y agregó: “Están escribiendo los muchachos, tengo entendido que en estos días voy a poder leer algunas de las cuestiones”.

“El rodaje empezaría a mediados de marzo, cuando empecemos a rodar va a salir al aire ‘El Encargado 4′”, expresó el actor y cuando le preguntaron por la trama contó lo siguiente: “No sé exactamente, me parece que va a ser por otro lado: un Zambrano más oscuro en el poder judicial”.

El Encargado, serie. Foto: Disney+

El fenómeno de “El Encargado” y su impacto en el público

Desde su estreno, “El Encargado” se posicionó entre una de las series más populares de la plataforma, capturando la atención del público con su mezcla de comedia, intriga y crítica social.

La historia de Eliseo Basurto, un portero con estrategias tan insólitas como efectivas para sobrevivir en un edificio de lujo, abrió grandes debates y trascendió las fronteras de Argentina, logrando repercusión en otros países.

En ese sentido, la cuarta temporada despierta gran expectativa, y los fanáticos ya especulan sobre el futuro del personaje de Francella, cuya astucia y picardía continúan sorprendiendo en cada entrega.