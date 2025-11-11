Magia, hechicería y acción en Disney+: la película de Nicolas Cage ideal para disfrutar en familia

El filme sigue vigente en la actualidad y se convirtió en un clásico entre los más chicos, ideal para disfrutar un fin de semana en casa.

El aprendiz de brujo. Foto: Disney+

Las plataformas de streaming se volvieron aliadas de los usuarios, ya que son una fuente de entretenimiento. En casi todos los hogares hay más de una suscripción mensual para disfrutar de series y películas, tanto para grandes como para chicos.

En ese sentido, Disney+ es una de las plataformas donde se pueden encontrar clásicos de la infancia como las princesas, historias modernas como “Intensamente” o “Red”, o producciones que vimos de chicos y que en la actualidad siguen vigentes. Este es el caso de “El aprendiz de brujo”, una película que sigue a un mago y su estudiante mientras intentan que el mal no se apodere de toda la Tierra.

De qué se trata “El aprendiz de brujo”

“Hay magia en todos lados, hasta en Manhattan. Balthazar Blake (Nicolas Cage), un brujo que defiende a Manhattan de fuerzas oscuras, le da un curso acelerado del arte y ciencia de la magia al estudiante de física Dave Stutler para convertirlo en aprendiz de brujo, luego de que este muestra su potencial”, es la sinopsis oficial de Disney+.

“Dave no se imagina que con magia podría derrotar a un brujo malvado… y quedarse con la chica”, agrega la plataforma de streaming. Protagonizada por Nicolas Cage y dirigida por Jon Turteltaub, esta película es una gran opción para disfrutar durante el fin de semana con los más chicos.

Elenco de “El aprendiz de brujo”

Nicolas Cage

Jay Baruchel

Alfred Molina

Teresa Palmer

Toby Kebbell

Monica Bellucci

Con un toque de humor negro: la película nacional que brilló en los cines y ahora revive en Disney+

Disney+ tiene entre sus títulos nacionales más vistos la película “Los domingos muere más gente”, una producción que tuvo gran éxito en su paso por los cines.

El filme muestra con sensibilidad las dinámicas familiares, el universo gay porteño, las tradiciones locales y la manera en que cada persona enfrenta la muerte con un toque de humor negro.

Los domingos mueren más personas. Foto: Disney+

“David, un joven judío de clase media, corpulento, homosexual y con miedo a volar, vuelve a Buenos Aires desde Europa, por el fallecimiento de su tío. En este regreso, David se entera de que su madre ha decidido desconectar el respirador de su padre, lo único que lo mantiene vivo desde hace años”, es la sinopsis oficial del filme.

“David oscilará entre la convivencia íntima con su madre, enajenada por el dolor de la inminente pérdida de su marido y una voracidad por llenar su angustia existencial, ocupando sus horas aprendiendo a manejar, yendo a especialistas más baratos que en Europa, e intentando tener sexo con cualquier hombre que le demuestre un poco de atención”, agrega.