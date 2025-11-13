Mariana Fabbiani se sumerge en el mundo de la moda en un documental de Disney+ con íconos internacionales

La conductora hizo su debut en el streaming con un documental que explora el mundo de la moda desde una perspectiva internacional, con el propósito de abordar diversos aspectos relacionados con la historia del estilismo.

Desvestida: La moda pasó de moda, documental. Foto: Disney+

Mariana Fabbiani se sumergió en la historia de la moda para representarla en un documental de Disney+ desde los distintos aspectos que la atraviesan. “Desvestida: la moda pasó de moda” ya está disponible con todos sus episodios en la plataforma de streaming, un título ideal para los fanáticos del estilismo.

Este documental fue creado desde una mirada internacional y tiene el objetivo de abordar distintos temas vinculados al mundo de la moda, como por ejemplo:

Cómo influyen los cuerpos hegemónicos y cómo se representa la diversidad corporal

El deseo de tener el “cuerpo ideal”

La “discriminación” dentro del mundo de la moda

La moda como medio de expresión y libertad para romper con los estereotipos de género

El negocio detrás del lujo

El impacto ambiental de la producción textil

“Desvestida: la moda pasó de moda” también quiere demostrar que las reglas de la moda están en constante cuestionamiento, al igual que los estereotipos. En la actualidad, la industria se vio obligada a replantearse la mirada sobre los cuerpos que viene desde hace décadas, al igual que la edad, las identidades de género, el lujo y el consumo.

Por otro lado, Mariana Fabbiani recorre distintas ciudades íconos de la moda como Nueva York, París, Milán, Ciudad de México y Buenos Aires, explorando la historia de la moda junto a referentes como Patricia Field, diseñadora de vestuario de la película “Sex and the City”.

También está acompañada por la supermodelo Coco Rocha, la fotógrafa Paola Kudacki, el diseñador Benito Santos, el creador de Advanced Style Ari Seth Cohen y la directora editorial de Vogue México y Latinoamérica Karla Martínez de Salas, entre otras figuras destacadas del mundo de la moda.

Escenas de “Desvestida: La moda pasó de moda”

