Oasis en Argentina: se confirmó quién será el telonero nacional en los dos shows

La banda británica regresa al país con dos presentaciones en el Estadio River Plate. Tras meses de especulaciones, se confirmó quién estará a cargo de abrir ambas fechas.

La merch de Oasis llega a la Argentina Foto: X

Oasis vuelve a Argentina después de 16 años con dos shows en el estadio de River Plate. La banda de los hermanos Gallagher estará acompañada por Richard Ashcroft como telonero principal pero finalmente se develó quién será el artista invitado nacional.

Según lo comunicado por el propio artista, el invitado por Oasis para iniciar las actividades del sábado 15 y domingo 16 de noviembre será el DJ Mariano Mellino.

El DJ Mariano Mellino será el telonero de Oasis en Argentina. Foto: Instagram

“Alucinado con la noticia de ser parte de estas fechas históricas de Oasis en el Estadio River Plate. Nos vemos este 15 y 16 de noviembre a las 19 hs”, escribió el DJ en sus redes sociales, donde también compartió el flyer actualizado en el que aparece su nombre.

Quién es Mariano Mellino, el DJ que tocará en los recitales de Oasis en Argentina

Mariano Mellino es un destacado DJ y productor argentino que lleva su arte a distintos puntos del país, así como también a otras naciones como Estados Unidos, Nueva Zelanda y hasta Japón.

Mariano Mellino, DJ argentino invitado a tocar con Oasis. Foto: Instagram

Encabeza el proyecto AUDIOHOLICS, además de colaborar con grandes artistas de su género. Incluso, lanzó una edición limitada de joyería que está inspirada en su logo, una clara muestra de que genera furor más allá de la música.

Bajo la influencia de artistas como Hernán Cattaneo y Nick Warren, Mellino comenzó su recorrido a los 19 años. Luego de admirarlos por años, pudo compartir escenarios en festivales con nombres de primer nivel.

El equilibrio en sus DJ sets, cargados con armonías, presentan sus shows como una exploración de sensaciones, algo que es celebrado tanto en el plano nacional como internacional.

Mariano Mellino, DJ argentino invitado a tocar con Oasis. Foto: Instagram

Oasis en Argentina: horarios de los shows en Argentina

Según lo informado por la producción en la previa de los shows en el Estadio River Plate, las puertas se abrirán unas cinco horas antes de que comience el recital.

Puertas : 16.

Mariano Mellino : 19.

Richard Ashcroft : 19:45.

Oasis: 21.

La lista de canciones que tocará Oasis en Argentina

La lista de canciones que interpretaron en los shows de su actual gira es la siguiente: