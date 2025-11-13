Oasis en Argentina: las canciones que tocarán en los dos shows en River

El próximo 15 y 16 de noviembre la banda británica se presentará en el estadio Monumental de River Plate. Cuál es la lista de temas que sorprende al mundo y genera debate entre sus fans.

Noel y Liam Gallagher de Oasis. Foto: Instagram Oasis

Oasis regresará a la Argentina para dar dos impresionantes shows el fin de semana del sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el estadio Monumental de River Plate, con Richard Ashcroft como artista invitado. Y aunque se esperan muchas sorpresas para estas dos jornadas, lo cierto es que la aparición del setlist dio de qué hablar entre los fans.

La banda británica tocará temas como “Morning Glory”, “Stand by Me” y “Wonderwall”. Sin embargo, hay algunas polémicas debido a la falta de grandes hits, tales como “Stop crying your heart out” o “Lyla”.

Liam Gallagher

Además, el setlist que realizan desde que comenzó el tour está centrado en los grandes clásicos de los primeros discos de Oasis y en las canciones que marcaron su evolución, catapultándolos como una de las bandas más influyentes de los últimos tiempos. Esto abrió una conversación sobre qué canciones realmente definen a los hermanos Gallagher y cómo la banda decide equilibrar nostalgia y frescura en sus conciertos en vivo.

La lista de canciones que tocará Oasis en Argentina

La lista de canciones que interpretaron en los shows de su actual gira es la siguiente:

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Bring It On Down

Talk Tonight

Half the World Away

Little by Little

D’You Know What I Mean

Stand By Me

Cast No Shadow

Hello

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock and Roll Star

The Masterplan

Don’t Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova

Oasis. Foto: Twitter.

Es importante destacar, sin embargo, que la banda no ha hecho variaciones en las canciones que tocarán, pese a que el video promocional de la gira promocional previo al show de Toronto en agosto pasado, tenía la canción “Lyla” de fondo.

Qué dijo Noel Gallagher sobre la lista de temas de Oasis en su gira de regreso

Tras la polémica de la filtración del setlist, sin ningún tipo de modificación en el orden de las canciones o nuevas sorpresas, Matt Morgan, amigo cercano de Noel, compartió en su podcast que había conversado con el guitarrista sobre la falta de variación.

“Es una locura que estén haciendo el mismo set, pensé que lo variarían un poco. Le pregunté a Noel: ‘¿No quieres cambiarlo?’ y me dijo: ‘No, me gusta así‘. Él sabe dónde está. Lo ejecutan como debe ser”, relató.