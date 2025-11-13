Oasis en Argentina: Liam Gallagher ya llegó al país y firmó autógrafos a la salida del hotel

El líder de la banda inglesa se encuentra en Buenos Aires y revolucionó a sus seguidores.

Liam Gallagher

Oasis está a pocos días de tocar en Argentina y entre sus fans ya se entusiasman con la idea de tener a los hermanos Gallagher en el país durante un fin de semana, luego de casi 16 años desde su separación, en el año 2009. Los shows se realizarán los días 15 y 16 de noviembre en el estadio River Plate.

El primero en llegar al aeropuerto de San Fernando fue Liam Gallagher, quien apenas pisó suelo porteño, se mostró feliz, relajado y cercano con los fanáticos que lo esperaron en el hotel durante varias horas. Allí, bajó a la entrada a firmar autógrafos, sacarse fotos y conversar con ellos.

Oasis, Liam Gallagher. Foto: Reuters.

Las imágenes de Liam en Argentina se viralizaron rápidamente y despertaron la curiosidad de los fans, que se preguntan dónde está Noel. Aunque el hermano mayor de los Gallagher no había hecho ninguna interacción en sus redes sociales, llegó en secreto este mediodía. Su quietud puso nerviosos a los fans, ya que recuerdan los conflictos del pasado que llevaron a la separación de la banda.

Según trascendió, ambos habrían decidido alojarse en hoteles distintos para evitar tensiones y preservar la armonía de la banda antes de subirse al escenario en River. Esta decisión, lejos de calmar las expectativas, hace que la mística y el misterio que rodea a los hermanos Gallagher aumente. Mientras tanto, las redes sociales se llenan de rumores de dónde podría ir de visita Liam, quien se declaró como un gran fanático de la gastronomía y la cultura de nuestro país.

Liam Gallagher llegó a la Argentina Foto: X

Oasis en Argentina: las canciones que tocarán en los dos shows en River

El setlist que Oasis realizan desde que comenzó el tour está centrado en los grandes clásicos de los primeros discos, y en las canciones que marcaron su evolución, catapultándolos como una de las bandas más influyentes de los últimos tiempos. Esto abrió una conversación sobre qué canciones realmente definen a los hermanos Gallagher y cómo la banda decide equilibrar nostalgia y frescura en sus conciertos en vivo.

La lista de canciones que interpretaron en los shows de su actual gira es la siguiente: