La llamativa pregunta de Magnolia Vicuña que sorprendió a la China Suárez en plena polémica: “¿No te molesta?"

En una entrevista con Mario Pergolini, la actriz habló del impacto de los comentarios negativos y de cómo contiene a sus hijos.

La China Suárez con su hija Magnolia. Foto: Instagram / sangrejaponesa.

En medio de un presente atravesado por la exposición mediática y las repercusiones de su enfrentamiento con Wanda Nara, Eugenia “la China” Suárez volvió a hablar sobre el impacto emocional que la controversia tiene en su familia.

Durante una entrevista con Mario Pergolini, la actriz reflexionó sobre el odio en redes sociales, los límites que intenta establecer en su vida privada y cómo acompaña a sus hijos ante un entorno digital cada vez más hostil.

La China Suárez en el programa de Mario Pergolini. Foto: X / Captura de pantalla.

La conversación tomó un giro íntimo cuando La China reveló una pregunta que le hizo Magnolia, la hija que tuvo con Benjamín Vicuña, luego de escuchar un video donde un creador de contenido analizaba el fenómeno del hate online.

“El otro día estábamos con un grupito y con ella —que es brillante— hay que tener cuidado con lo que se dice porque está todo el tiempo escuchando... Vio a un youtuber que tocó el tema del hate y entonces me dijo: ‘¿a vos no te molesta que te digan cosas feas?’”, relató.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos, Amancio y Magnolia. Foto: Instagram / benjaminvicuna.ok.

La actriz explicó que buscó darle una respuesta contenedora, consciente de la sensibilidad de su hija: “Le contesté que a todo el mundo le pasa, pero que yo era feliz porque los amo (a sus hijos) y ellos me aman, y eso es lo único que me importa”. Sus palabras expusieron la magnitud de las repercusiones que el conflicto mediático generó no solo en su carrera, sino también en su vida doméstica.

La China Suárez también se refirió a su hija mayor, Rufina Cabré, que acaba de entrar de lleno al mundo digital con su primera cuenta de TikTok. Según contó, la actriz implementó estrictas medidas de seguridad para evitar que la adolescente quede expuesta a contenidos dañinos o comentarios hirientes.

“Es muy inocente, buena, no es explosiva. Tiene muchos filtros en el teléfono y su grupo de amigas me conocen”, aseguró, destacando que la personalidad de la niña difiere tanto de la de ella como de la de su padre, Nicolás Cabré.

La China Suárez en el programa de Mario Pergolini. Foto: X / @LeoAriasPrensa.

Otro de los puntos de la entrevista estuvo centrado en la estadía de la actriz en Turquía, donde vive parte del año debido a la carrera futbolística de Mauro Icardi. En medio de trascendidos sobre desacuerdos con Vicuña en torno a la continuidad escolar de sus hijos allí, Suárez optó por aclarar la situación.

“Lo del colegio de los chicos es algo transitorio. El colegio siempre fue muy abierto con eso y es una oportunidad para los chicos, están aprendiendo turco. Yo estoy aprendiendo, me encanta. Rufi le dijo a Nico Cabré que quería ir a probar y estar conmigo”.