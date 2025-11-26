Destry Allyn Spielberg: de una infancia difícil a debutar como directora de un film de terror con la actriz de Downton Abbey

Se trata de “No alimentes a los niños”, que llega a los cines el jueves 27 de noviembre, con Michelle Dockery en un rol muy distinto. La directora tuvo problemas de aprendizaje y, pese al apellido, lucha por hacerse un lugar en Hollywood.

No Alimentes a los Niños, dirigida por Destry Allyn Spielberg. Foto: BF Distribution

Destry Allyn Spielberg es la menor de los siete hijos de Steven Spielberg y se ha convertido en una de las grandes promesas de la dirección con su largometraje de terror “No alimentes a los niños”, que se estrena en los cines el jueves 27 de noviembre. El creador de “Tiburón” la tuvo con su segunda esposa, la actriz Kate Capshaw, y le inculcó su amor por el cine.

La mujer, de 28 años, tuvo dificultades de aprendizaje en la época escolar y se le detectó Tourette, por lo que pasó buena parte de su infancia y adolescencia haciendo terapia con caballos. Sin embargo, luego de un accidente de equitación se dedicó de lleno a la actuación, como su madre, y a la producción de cortometrajes, algo no muy lejos de lo que hizo el padre en sus inicios.

Sin embargo, pese a su belleza y a portar un apellido notable, Destry reconoció: “Llevo literalmente casi 10 años intentando entrar en la industria del cine. No importa quién seas, es jodidamente difícil. Es duro. No me dan trabajo ni por mis padres”. Así decidió que no iba a esperar que le apareciera una oportunidad y tomó cartas en el asunto: “Si encuentro gente que quiera hacer una película, haré una película”. Y lo logró.

De qué se trata “No alimentes a los niños”

La trama del guionista Paul Bertino se sitúa en un mundo distópico abatido por una pandemia global que mató a los adultos. Un grupo de chicos huérfanos viaja al sur para encontrar cobijo. Sin embargo, en su camino se cruzan con una mujer psicótica que los recibirá en su casa. Ellos no saben que esconde un oscuro secreto.

“Este film era todo lo que necesitaba para empezar oficialmente a dirigir largometrajes. En él confluyen todos los retos que me han convertido en una cineasta -reveló Destry-. Lo rodamos en 18 días y estoy muy orgullosa del reparto y el equipo por haberse unido y demostrar que todo es posible. No podría estar más emocionada de compartir esta experiencia con el mundo”.

Protagonizada por Michelle Dockery (“Downton Abbey”) y contando en su reparto con Giancarlo Esposito (“The Mandalorian”), la película tuvo grandes problemas de financiación desde el inicio de la producción y se llegó a paralizar justo antes de que comenzara el rodaje: “Como todos los films independientes, ésta ha tenido problemas económicos. Ha sido una montaña rusa de altibajos”. Finalmente llegó a buen puerto y fue estrenada con éxito en el festival de Cine de Sitges, el encuentro catalán especializado en el rubro fantástico.

Esta historia, cargada de tensión y misterio, tiene reminiscencias de largometrajes como “M3GAN” y apunta a conquistar a millennials, Gen Z y fanáticos del terror psicológico, además de los cinéfilos en busca de emociones intensas en pantalla grande.