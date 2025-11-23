La película de terror Weapons tendrá su precuela: el perturbador personaje que sería protagonista

El director Zach Cregger confirmó que ya trabaja en una historia previa a La Hora de la Desaparición, centrada en un temido personaje que fascinó al público.

La hora de la desaparición. Foto: HBO Max.

El director de Weapons (La Hora de la Desaparición), Zach Cregger, confirmó que está en conversaciones con Warner Bros. para desarrollar una película precuela centrada en la espeluznante tía Gladys, el personaje interpretado por Amy Madigan.

“Es real, y he estado hablando con Warner Bros. al respecto”, declaró Cregger a la revista Fangoria antes del estreno digital de Weapons. “Hay una historia y estoy muy emocionado. No es cualquier cosa”.

El director explicó que estas conversaciones comenzaron antes del éxito de taquilla y de crítica de Weapons, cuya recaudación en Estados Unidos alcanzó casi 150 millones de dólares y sumó 263 millones a nivel mundial, todo frente a un presupuesto menor a 40 millones. “Ya tenía la precuela pensada incluso antes de que se estrenara la película”, agregó.

Tía Gladys, Weapons. Foto: Instagram @colecionadores.da.setima.arte

Según informó el portal Deadline el mes pasado, New Line Cinema, filial de Warner Bros., estaba explorando la posibilidad de un prólogo de la historia. En aquel momento, no estaba definido en qué rol participaría Cregger, dado que actualmente se encuentra trabajando en el reinicio de Resident Evil para Sony Pictures y más adelante dirigirá Flood, una película de ciencia ficción cuyo guion ya completó.

Por su parte, Madigan comentó sobre la posibilidad de regresar como tía Gladys: “No lo descarto, pero en este negocio nada es seguro hasta que realmente lo es. Disfruté muchísimo trabajar con Zach y descubrir su manera de pensar; eso fue lo más gratificante de la película. Lo demás tiene que ver con negociaciones y decisiones de producción en las que no suelo involucrarme. Pero me encanta Gladys, así que dejo la puerta abierta”.

Tía Gladys, Weapons. Foto: Instagram @salrez77

De qué trata Weapons

Tras su éxito con la película de terror de 2022, Bárbaro, que lanzó su carrera, Cregger vuelve con Weapons para explorar el misterio detrás de la desaparición de 17 estudiantes de tercer grado que desaparecen de sus casas exactamente a las 2:17 a. m., generando miedo y tensión en una comunidad aislada.

Tráiler oficial de Weapons.

El reparto de Weapons incluye, además de Amy Madigan, a Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong y Cary Christopher.