Desmayo en vivo: Daniel Gómez Rinaldi se descompuso tras discutir con Evelyn von Brocke al aire

Agobiado por la discusión, con solo tres horas de sueño, sin haber almorzado y bajo el intenso calor del estudio de Radio Rivadavia, el panelista llegó al límite. Aunque intentó refrescarse con la mano y se puso de pie, segundos después cayó frente a cámara.

Daniel Gómez Rinaldi se desmayó en vivo. Foto: Canal26.com

Los comentarios picantes que Daniel Gómez Rinaldi había lanzado sobre Pilar Smith no solo terminaron en una carta documento y una posterior retractación, sino que además derivaron en un fuerte pico de estrés para el panelista. La tensión explotó este jueves por la tarde, cuando se descompensó en vivo en medio de una acalorada discusión con Evelyn von Brocke.

El momento se desencadenó cuando Von Brocke mencionó el reparto de la herencia de Antonio Gasalla, tema que forma parte del conflicto interno dentro de Aptra. “¡Ay, no!”, alcanzó a decir Gómez Rinaldi, tomándose la cabeza con ambas manos.

El momento en el que Daniel Gómez Rinaldi se desplomó al aire. Video X @fedeebongiorno

Y anunció: “No puedo seguir escuchando, me voy del móvil”, una reacción que muchos en el estudio interpretaron como exagerada. “¡Respeten la intimidad de los artistas, por favor!”, insistió, visiblemente angustiado.

Daniel Gómez Rinaldi se desplomó al aire: el video

La escena tuvo un tinte teatral: ya en el piso, se alternaba entre tomarse el pecho y la cabeza, mientras sus compañeros intentaban asistirlo y lo abanicaban. Las risas en el estudio de Los Profesionales de Siempre no tardaron en aparecer, aunque Flor de la V trató de poner paños fríos y mostrar empatía: “Chicos, le bajó la presión”.

Daniel Gómez Rinaldi se desmayó en vivo. Foto: Captura Elnueve.

“Me dolía la cabeza y no aguanté”, aclaró Daniel Gómez Rinaldi una vez recuperado.

Violento robo a Daniel Gómez Rinaldi en Recoleta: un delincuente lo apuñaló en la pierna meses atrás

Daniel Gómez Rinaldi fue víctima meses de un violento robo en Recoleta mientras esperaba el colectivo para ir a su trabajo, alrededor de las 5 de la mañana.

El periodista de espectáculos, en diálogo con Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia, contó entre lágrimas: “Paro el colectivo y, cuando estoy subiendo el primer escalón, me arrancan el teléfono en la mano porque yo, mientras estoy en la parada, voy leyendo para ponerme al día”.

Daniel Gómez Rinaldi relató el violento robo que sufrió en Recoleta. Video: NA - Gentileza Radio Rivadavia.

“Sale corriendo por Talcahuano y yo decido correr atrás de él y gritarle que me devuelva el celular. Él tira su bolso, pensando que yo me voy a quedar con su bolso, yo me imaginaba que el celular lo tenía en la mano”, describió, mientras que dijo que, durante la persecución, el delincuente se metió por una calle y lo perdió de vista.

Al darse cuenta de que se había metido dentro de un container de basura para esconderse, Rinaldi decidió encarar al hombre, enfrentándose a una oscura situación que puso en riesgo su vida: “Abro la puerta del container y lo veo ahí y le digo ‘devolveme el celular que lo necesito para trabajar’. Entonces él sale despacio y empiezo a agarrarlo del buzo que tenía puesto, a zamarrearlo y él saca un cuchillo y me pega un puntazo en la pierna y después otro y como yo ya no podía más, porque venía muy cansado, muy agitado, decidí soltarlo porque yo pensé ‘¿El próximo cuchillo donde va a pegar ahora?’, me quedé gritando a la policía y a los dos minutos vino”.

Daniel Gómez Rinaldi Foto: Instagram

Con los efectivos policiales asistiéndolo, le recomendaron llamar al celular en caso de encontrarlo dentro del container de basura donde se escondió el delincuente: “Entonces la policía empezó a llamar y siente en el teléfono que estaba llamando y después se acercó el subcomisario Cáceres para atenderme las policías, los oficiales, y llamaron al SAME., porque a mí me dolía la pierna”.

El periodista recuperó su celular y herramienta de trabajo tras el violento episodio que vivió y sobre la herida de arma blanca, especificó: “Es como un puntazo, era como un cuchillo de metal, arriba en el muslo, y entonces el SAME llegó a la ambulancia, me subieron, me revisaron, me hicieron como una limpieza y me preguntaron si yo quería ir a otro lugar. En la guardia me revisaron y me pusieron venda, y me llevaron a la comisaría a declarar”.