Llora el rock argentino: a los 49 años, murió uno de los compositores más destacados tras batallar contra una dura enfermedad

La noticia la dio a conocer el Instituto Nacional de la Música (INAMU) a través de sus redes sociales oficiales. De quién se trata.

El músico tenía 49 años. Foto: TV Notas

Uno de los artistas más destacados de la escena del rock argentino murió a los 49 años y la noticia trascendió durante la jornada del miércoles 3 de diciembre. El hecho conmocionó a la música y fue comunicado de manera oficial por el Instituto Nacional de la Música (INAMU).

Se trata de José “Puni” Corvalán, bajista y compositor referente del rock santiagueño, quien murió a sus 49 años. Querido y reconocido en el ambiente, sus familiares, amigos y colegas realizaron una campaña solidaria para acompañarlo en el tratamiento de la enfermedad que venía atravesando.

El artista fue uno de los exponentes del rock en Santiago del Estero. Foto: Diario Panorama

Murió José “Puni” Corvalán, referente del rock santiagueño: su carrera

El mensaje del INAMU repasó la carrera de “Puni” Corvalán dentro de la música. “A lo largo de su trayectoria, se convirtió en un músico destacado en los escenarios de su provincia por su talento y compromiso”, detalló.

“Integró la agrupación Derecho Viejo, formada en 1999. Con más de 25 años de recorrido, la banda, inspirada en grupos como Sumo, La Renga y Riff, fue incorporando instrumentos como percusión, teclados, saxofón y trompeta, que terminaron de definir su identidad sonora”, sumó el organismo sobre la trayectoria del músico oriundo de Santiago del Estero.

El recuerdo de “Puni” Corvalán se multiplicó en las redes sociales por parte de seguidores de su trabajo y colegas con los que compartió momentos de la música. “Puni querido, te voy a recordar por horas de charlas, por tu música, por tus gestos, por tu cariño, por tus bailecitos y tus ilusiones. Por tantas confesiones y tu manera de relacionarte conmigo con tanto respeto y empatía”, expresó uno de sus amigos.

Además, la noticia sobre su fallecimiento fue replicado por otros grupos de rock, como por ejemplo, Avemanthra. “Hoy despedimos a una excelente persona, a un referente de trayectoria, compromiso y lucha en toda la escena artística/musical de nuestra provincia. A un artista que con su banda Derecho Viejo marcó una fuerte presencia en el rock santiagueño y que lo acompañó estos años junto a todos los demás amigos músicos que lo conocieron”. se lamentaron.

De esta manera, el rock santiagueño está de luto por la muerte de José “Puni” Corvalán, quien recibió todo el reconocimiento de fanáticos y colegas del ambiente por el camino recorrido. Si bien trascendió que batalló contra una dura enfermedad, no se dieron a conocer detalles al respecto.