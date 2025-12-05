Maxi López reveló cómo cambió Wanda Nara durante su relación: “No la podía frenar”

El participante de Masterchef Celebrity 2025 habló acerca del antes y después de la conductora a lo largo de la pareja que mantuvieron.

Maxi López y Wanda Nara. Foto: Telefe.

Maxi López atraviesa un momento muy mediático, en parte por su participación en Masterchef Celebrity 2025. El exfutbolista brinda diversas notas durante su estadía en Argentina, donde no se pueden evitar las preguntas alrededor de Wanda Nara y él aprovecha para dejar sorpresivas revelaciones.

Este jueves, el participante del reality de cocina participó de una transmisión de Mernosketti, el grupo conformado por los streamers, Mernuel, Bauletti y Moski.

Maxi López en MasterChef Celebrity. Foto: Instagram @officialmaxilopez

Allí, Maxi López fue sorprendido por un comentario de uno de los jóvenes, por lo que aclaró el cambio que hizo Wanda Nara durante la relación que mantuvieron.

La revelación de Maxi López sobre su relación con Wanda Nara

“Yo pensé que vos gastabas más plata que Wanda mientras fueron pareja”, indicó Santiago Bauletti. Si bien dudó, López mencionó que “depende”.

Y recordó sobre los inicios de su romance con la conductora: “Cuando yo conocí a Wanda, llegó con zapatillas que estaban rotas. Entonces dije, bueno, es por acá, acá, le fui enseñando. Después me salió como el ort.. el tiro. ¿Sabés lo que era después? No la podía frenar. Tenía que meter un Scania en la puerta para que no salga al shopping“.

Maxi López recordó el inicio de su relación con Wanda Nara. Video: x PtcRecargado.

Entre las risas de los presentes, Maxi López completó: “Era una locura, es culpa mía”. Además, mencionó que el periodo referido era cuando jugó en Rusia, donde permaneció en el FC Moscú entre 2007 y 2008.

Maxi López habló de Wanda Nara y Mauro Icardi

Maxi López fue invitado al programa SQP, conducido por Yanina Latorre, y habló de todo: sobre su presente familiar, su vínculo actual con Wanda Nara y su relación pasada con Mauro Icardi.

Sobre su relación con Wanda Nara, el exfutbolista contó que mejoró con el paso del tiempo: “Gracias a Dios hoy quedó todo atrás. Pudimos sanar un montón de cosas”, agregó.

Wanda Nara y Maxi López

Luego, sobre el enojo del pasado, expresó: “Sí, estaba enojado, pero el enojo se pasó”. Además, reveló cómo se comunican en la actualidad: “Cuando nos miramos, ya nos entendemos. Son muchos años. A veces las palabras sobran”.

Maxi López habló sobre su relación con Mauro Icardi

Cuando le preguntaron por Icardi, Maxi respondió: “Hay uno que sí se la merecería”, dijo sobre “un golpecito”. Ante la pregunta “¿estás hablando de Mauro?”, respondió: “Tendríamos que tener una charla, por ejemplo”.

Maxi López, Mauro Icardi y Wanda Nara, foto NA

Además, explicó el motivo de su respuesta: “Cuando yo me estaba separando, él me llamaba y metía a mis hijos en el medio de situaciones que no correspondían. Hay muchas cosas que yo jamás conté y preferí dejarlas ahí”.

Maxi reconoció los errores de ambos: “Tenemos culpa los dos. Pasaron cosas de los dos lados”, expresó. Sobre el final de la relación, dijo: “Cuando se termina el amor, se termina el amor”.