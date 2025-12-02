“Se merecía un golpecito”: Maxi López habló sin filtros sobre su relación con Mauro Icardi

El exfutbolista visitó SQP y habló de todo: sobre su presente familiar, su vínculo actual con Wanda Nara, su relación pasada con Icardi y sobre el tiempo que pasó lejos de sus hijos.

Maxi López y Mauro Icardi. Foto: Instagram.

“Cuando hablo de los chicos siempre me emociono, quiero recuperar todo el tiempo”, fue una de las frases que remarcó el exfutbolista en el programa. Luego, contó que estuvo varios meses sin vivir con ellos: “Estuve un mes acá, volví una semana y después se estiró, la producción del EF no me larga”. Además, agregó: “Cada vez que me ponen algo de los chicos me sensibilizo, no lo puedo actuar, soy así”.

Sobre su relación con Wanda Nara, el exfutbolista contó que mejoró con el paso del tiempo: “Gracias a Dios hoy quedó todo atrás. Pudimos sanar un montón de cosas”, agregó.

Luego, sobre el enojo del pasado, expresó: “Sí, estaba enojado, pero el enojo se pasó”. Además, reveló cómo se comunican en la actualidad: “Cuando nos miramos, ya nos entendemos. Son muchos años. A veces las palabras sobran”.

Por otro lado, Yanina Latorre hizo mención sobre la denuncia que Wanda Nara habría hecho años atrás y Maxi López respondió: “Yo no le levantaría jamás una mano a uno de mis hijos, a una mujer, a nadie. Me enteré ahora hace poco que Benedicto exteriorizó algo en el cole. La institución actúa de oficio, pero yo soy el padre”.

Mauro Icardi, Maxi López y Wanda Nara. Fotos: Instagram.

Maxi López habló sobre su relación con Mauro Icardi

Cuando le preguntaron por Icardi, Maxi respondió: “Hay uno que sí se la merecería”, dijo sobre “un golpecito”. Ante la pregunta “¿estás hablando de Mauro?”, respondió: “Tendríamos que tener una charla, por ejemplo”.

Además, explicó el motivo de su respuesta: “Cuando yo me estaba separando, él me llamaba y metía a mis hijos en el medio de situaciones que no correspondían. Hay muchas cosas que yo jamás conté y preferí dejarlas ahí”.

Maxi reconoció los errores de ambos: “Tenemos culpa los dos. Pasaron cosas de los dos lados”, expresó. Sobre el final de la relación, dijo: “Cuando se termina el amor, se termina el amor”. Por otro lado, el exfutbolista aseguró que intentó sostener la pareja por sus hijos: “Uno intenta mucho tiempo seguir por los chicos, pero no tiene que volverse tóxico”.

Wanda Nara, Mauro Icardi y Maxi López.

Acerca de los rumores con Evangelina Anderson, Maxi contó una anécdota que generó versiones: “Martín me pidió el teléfono de ella, ahí arrancó ese momento. Eso de que le pagaron para estar o demás, no paso. No tuve ninguna acción de prensa”.

En otra parte de la entrevista, los panelistas de SQP le preguntaron si “le daría” a la China Suárez y no dudó en responder: “Mi Daniela es diez veces más que la china”. Sobre elegir ‘Team China o Team Pampita’, López respondió con humor: “Déjame pensar, porque ambas me tiraron a matar”.

Para finalizar su visita al programa, el exjugador de fútbol habló de la importancia de que Wanda Nara esté en pareja: “A mí me conviene que fluya todo bien por todas las cosas que tenemos”, remarcó. Además, sumó: “Una mujer cuando está de novia, no rompe los huevos”.

Maxi López en MasterChef Celebrity. Foto: Instagram @officialmaxilopez

Por último, Maxi López contó que está evaluando la posibilidad de instalarse en Argentina: “Lo estoy analizando, tener a los chicos casi todos los días, me cambia todo”. Sobre MasterChef, dijo: “Me estoy divirtiendo. Me cago de risa. Parece un vestuario de fútbol”.

En el final de la entrevista se reveló el porqué asistió al piso de SQP, y es porque Yanina Latorre será su reemplazo en el reality de cocina por un mes.