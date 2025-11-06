Charly García suma otro homenaje: una esquina de CABA llevará su nombre como en Nueva York

El ícono del rock nacional suma un nuevo atributo a su historia en el mundo de la música. Cuándo será la inauguración.

Charly García. Foto: AFP

Charly García sumará un nuevo homenaje: otra esquina llevará su nombre. Este reconocimiento se suma a la “Charly García Corner” de Nueva York, ubicada en la intersección de Walker St. y Cortlandt Alley, el lugar donde se fotografió la icónica portada de uno de sus álbumes y que desde 2023 funciona como tributo permanente al músico.

El impulsor de la esquina en Nueva York, Mariano Cabrera, hizo nuevamente lo suyo y logró que también haya una esquina en Buenos Aires que le rinda homenaje a Charly García. La inauguración, según trascendió, será este mes.

Una esquina de CABA llevará el nombre de Charly García. Video: Instagram/esquinacharlygarcia.

“Hubo tres opciones, la de Coronel Díaz y Santa Fe, que era la obvia, pero es una zona complicada para que el público pase y se quede mirándola; muy transitada. Yo había pensado primero en el Luna Park, sitio súper importante para Charly: ahí hizo Adiós Sui Géneris, tocó con Serú y presentó Clics Modernos. También me pareció una buena idea que sea en la esquina de los estudios ION, pero no llegamos para que sea el día de los 40 años de Piano Bar. Con lo cual, confirmó que sí, quedó la de la esquina de su casa”, contó tiempo atrás en Ponele Rock.

La esquina “Charly García Corner” de Nueva York

Charly García tiene un gran homenaje en la esquina de Street y Cortlandt Alley, ubicada en la ciudad de Nueva York, el recordado escenario en el que se captó la foto de portada de su álbum “Clics Modernos”.

El renombramiento “Charly García Corner” fue una iniciativa de Mariano Cabrera, un actor y director argentino que vive en esa ciudad y que tuvo el apoyo del Consulado argentino.

La esquina de Nueva York donde se sacó la foto del disco "Clics modernos". Foto: redes sociales

“Clics Modernos” fue lanzado el 5 de noviembre de 1983 y presentado en vivo en el Luna Park el 18 de diciembre junto a una banda conformada por GIT (el guitarrista Pablo Guyot, el baterista Willy Iturri y el bajista Alfredo Toth), Fito Páez, Fabiana Cantilo, Daniel Melingo y Gonzo Palacios. Todo un símbolo de época.

La foto de la portada del disco es obra de Uberto Sagramoso, a quien Charly había convocado para que lo retrate en algún lugar de Manhattan.

La foto de la tapa del álbum "Clics Modernos". Foto: prensa.

Según contó el propio Charly en varias entrevistas, en su regreso a Buenos Aires se topó con las siluetas blancas que las Madres de Plaza de Mayo dibujaban en veredas y paredes para visualizar la desaparición de personas en manos del terrorismo de Estado ejercido por la genocida dictadura cívico-militar.

De esa manera, el disco que iba a llamarse “Nuevos trapos”, como una de las canciones que lo integran, fue rebautizado como “Clics Modernos”.