23 de octubre, cumpleaños de Charly García: ¿de qué signo es el cantante?

La fecha de su nacimiento lo ubica en la cúspide entre Libra y Escorpio, lo que despierta la curiosidad de sus fans sobre cuál define mejor su personalidad y estilo único.

Charly García cumplió 74 años este jueves 23 de octubre y lo festejó a su manera, con un toque de cercanía. El ícono del rock argentino recibió su nuevo año en un bar de Palermo acompañado de su familia y amigos, y además vivió una sorpresa inesperada: varios fans se acercaron hasta su casa para saludarlo y desearle un feliz cumpleaños.

Más allá de la celebración, este año el cantante vuelve a generar curiosidad entre sus seguidores por su signo zodiacal. Al encontrarse justo en el límite entre Libra y Escorpio, las dudas sobre a cuál de los dos pertenece no dejan de aparecer.

De qué signo es Charly García

Charly García nació el 23 de octubre de 1951, justo en la cúspide entre Libra y Escorpio, aunque según la astrología occidental se lo considera Escorpio.

Esa intensidad y profundidad propias de su signo se reflejan en su música y personalidad, y encuentran un símbolo perfecto en su disco “La lógica del escorpión”, donde la pasión, la complejidad y la fuerza emocional recorren cada canción, mostrando su impronta escorpiana en cada nota.

Sin dudas, Charly García es un ícono de la música argentina, y su carácter intenso y creativo, reflejo de su signo Escorpio, se percibe tanto en su vida como en su obra.

Hasta las lágrimas: el inesperado momento que vivió Charly García en la puerta de su casa

Fanáticos de Charly García, exponente del rock nacional, se juntaron en la noche de ayer en la puerta de su casa en la intersección de las avenidas Coronel Díaz y Santa Fe desde las 23 horas para recibir su cumpleaños número 74 junto a él. Lo que ocurrió en plena vigilia causó emoción en las personas presentes y el ambiente de la música en general.

Un grupo de niños se sumó el jueves 23 por la mañana a la sorpresa con sus instrumentos y voces. Además, en marzo se cumplieron 25 años de aquel icónico salto de un noveno piso a una pileta que protagonizó Charly en el Hotel Aconcagua de Mendoza luego de que un policía lo acusara de ser “un ciudadano más”, en afán de probar lo contrario.

Por qué se sorprendió Charly García

Los fanáticos del exponente del rock nacional organizaron una vigilia a las 23 horas del día de ayer para esperar el cumpleaños de Charly con pancartas y entonando las canciones del artista. Fueron convocados por redes sociales, aunque muchas personas se acercaron espontáneamente, ya que es un “ritual” que realizan cada año.

La sorpresa llegó cuando salió Charly de su casa para dirigirse a su festejo de cumpleaños en un reconocido bar de Chacarita y se encontró con toda esa gente que lo esperaba.

Quiénes acompañaron a Charly en su festejo

David Lebón, Pedro Aznar, Hilda Lizarazu, Andy Chango, Joaquín Levinton, Beto Casella y la familia de Charly son algunas de las personas que lo acompañaron en el festejo.

A las 12 de la noche, usando su sombrero y traje negro, sopló su torta decorada con las iniciales SNM de Say No More luego de charlar durante algunas horas con amigos y tocar un rato el piano. Se lo vió alegre y agradecido, con su característica picardía.