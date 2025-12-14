El tatuaje de J Rei que hizo llorar a María Becerra durante su show en River

El cantante sorprendió a la artista en plena presentación en River y los 85 mil presentes estallaron de emoción. Qué dice el tatuaje.

María Becerra y J Rei. Foto: Instagram.

María Becerra se presentó este viernes y sábado con un gran despliegue de show en el estadio River y en la primera de las dos fechas, su pareja, J Rei, la sorprendió con un gran gesto. Mientras ambos cantaban su canción, “Mi Amor”, el cantante le mostró su nuevo tatuaje y la cantante rompió en llanto.

Los artistas están en pareja hace más de tres años y cada día se muestran más enamorados. Mientras los 85 mil fanáticos gritaban y ovacionaban el momento, J Rei le mostró a María que se tatuó un conmovedor mensaje: “María de los Ángeles: ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”.

J Rei le dedicó un tatuaje a María Becerra en medio de su show en River. Foto: Instagram.

Esta frase hace referencia a los dos embarazos que perdió la cantante. En la segunda oportunidad, incluso, la vida de María estuvo en peligro, y fue gracias a la rápida reacción de él, que la llevó de inmediato a la guardia médica, que logró salvarse.

Pampita participó del show de María Becerra en River y se llevó todas las miradas

Este sábado Pampita se robó todas las miradas en el show de María Becerra en River. La modelo fue una de las invitadas estrella para participar del 360° y desplegar todo su talento y belleza en el escenario del Monumental, mientras varios rostros de la moda desfilaban al ritmo de “Sexo es la moda”.

Pampita en el show de María Becerra en River. Video: X/porquetendencia

En el marco del “Quimera Tour”, la top model salió con un vestido rojo, radiante y con una sonrisa de punta a punta. Como era de esperarse, Pampita devoró la pasarela y estuvo muy compinche con María Becerra.

Antes de retirarse del escenario, la modelo argentina se llevó todos los aplausos y miradas de los 85 mil presentes en el estadio.