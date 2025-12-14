Para los fans del western moderno: la serie de acción de Prime Video con el estilo de “Yellowstone”

Se trata de una producción de ocho episodios, estrenada en el año 2022, que promete lo mejor del drama y la ficción en una sola historia. Mirá el tráiler.

Outer Range. Foto: Prime Video.

Para los fanáticos de las aventuras similares a “Yellowstone”, Prime Video tiene opciones inquietantes. Sin embargo, esta serie se lleva todas las miradas, ya que combina el drama, elementos novedosos de ciencia ficción y hasta viajes en el tiempo.

Con solamente dos temporadas de ocho episodios, “Outer Range” es un western muy especial que podría resultar interesantes a los fans de este género, ya que tiene una ambientación similar.

Esta serie arranca despacio, con un aire casi de western crepuscular, pero con el paso de la historia, va tomando una dirección vertiginosa que pone al espectador al filo del sillón durante los 45 minutos de episodio.

Según reveló el adelanto de Prime, la historia relata la vida de un ranchero que lucha por su tierra y por el bienestar de su familia. “Él se topa con un misterio insondable al borde del desierto de Wyoming, lo que lo obliga a enfrentarse con lo desconocido de manera íntima y cósmica en el indómito oeste americano”, dice la sinopsis.

Esta trama mezcla el western clásico con la ciencia ficción, los viajes en el tiempo, y el drama extremo por el que deben pasar los personajes para poder llegar a cumplir su cometido.

La historia de la serie narra la vida de Royal Abbott (Josh Brolin), un ranchero que lucha por proteger sus tierras en el corazón de Wyoming. Pero su vida da un giro inesperado cuando descubre un enigmático agujero negro en la pradera, un portal que altera la percepción del tiempo y la realidad.

Lo que comienza como un drama rural clásico, se convierte rápidamente en un thriller sobrenatural con tintes de ciencia ficción difícil de creer para los espectadores que creían haberlo visto todo.

A medida que avanza la historia, el vacío temporal genera tensiones dentro de la familia Abbott, una atmósfera inquietante y la aparición de un homicidio que complica aún más las cosas.

“Outer Range” mezcla géneros con maestría: drama familiar, western, ciencia ficción y suspenso existencial. Su narrativa en capas y su estética contemplativa crean una experiencia envolvente que recuerda a producciones como “Twin Peaks”, “Yellowstone” o ”Dark”, pero con un toque profundamente americano.

Su reparto está destacado por figuras tales como Josh Brolin, Lewis Pullman, Imogen Poots, Tom Pelphrey e Isabel Arraiza, que juntos crean una serie ideal para disfrutar del misterio y resolver enigmas con los personajes principales.