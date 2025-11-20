Dos temporadas de pura acción y comedia: el superhéroe tierno e indestructible que brilla en una serie de Prime Video

La plataforma de streaming ofrece una amplia variedad de películas y series para todos los gustos, y este título es ideal para los fanáticos de los superhéroes y los villanos.

The Tick, serie. Foto: Prime Video.

Prime Video es una de las plataformas de streaming que ofrece diversas series y películas de todas las categorías, abriendo un abanico de opciones para todos los gustos.

En ese sentido, tiene una serie llamada “The Tick (La garrapata)”, original de Amazon Prime Video creada por Ben Edlund y basada en un personaje de cómic que lleva su mismo nombre. La primera temporada se estrenó en 2017 y 2018, mientras que la segunda en 2019.

The Tick, serie. Foto: Prime Video.

De qué trata “The Tick”

“En un mundo en el que los súperhéroes llevan décadas existiendo, un contador con problemas de salud mental y sin poderes, descubre que un súpervillano que se creía muerto se ha apoderado de su ciudad. Mientras lucha por revelar la conspiración, confabula con un extraño súperhéroe azul. Inician una aventura rebosante de villanos locos, vigilantes llenos de sangre y locura de súperhumanos”, es la sinopsis oficial de Prime Video.

The Tick, serie. Foto: Prime Video.

“The Tick” sigue la historia de un superhéroe casi invulnerable que viste con un llamativo traje azul que llega a la ciudad para combatir la malicia y el crimen e intenta descubrir cuál es la misteriosa figura detrás del inframundo.

En ese camino hacia la verdad se hace amigo de un joven llamado Arthur y se convierten en compañeros inseparables. Ambos se dan cuenta que un supervillano reconocido como “El Terror”, supuestamente muerto hace mucho tiempo, podría estar moviendo los hilos en el inframundo de la ciudad.

The Tick, serie. Foto: Prime Video.

La serie de Amazon Prime Video supo combinar acción, humor y parodia con un superhéroe que se termina robando el corazón de la gente con su carisma adorable y tierno, además de ser casi indestructible.

Elenco de “The Tick”

Peter Serafinowicz como The Tick

Griffin Newman como Arthur Everest

Valorie Curry interpreta a Dot Everest

Brendan Hines encarna al personaje de Superian

Yara Martínez es Señorita Lint

Scott Speiser interpreta a Overkill

The Tick, serie. Foto: Prime Video.

La comedia dramática de Prime Video que conquista con sus 6 capítulos: de qué se trata

Prime Video tiene en su lista la serie “Nordin”, recién lanzada en la plataforma. La producción cuenta con 6 capítulos y es dirigida por Joosje Duk y Achmed Akkabi, y se convirtió en una de las más vistas del momento por su divertida historia de comedia dramática.

“Cuando Nordin Kynani, un joven amante del lujo, se ve obligado por su madre a pasar un año dando clases en una escuela desfavorecida, espera que todo sea un camino de rosas. Pero entre alumnos rebeldes, un director corrupto y su propio ego, pronto descubre que la vida real no se trata de coches de lujo, sino de dejar huella. ¿Podrá convertir su vida y la de sus alumnos en un ejemplo de éxito, o fracasará estrepitosamente?”, explica la sinopsis oficial de Prime Video.

Nordin, serie. Foto: Prime Video.

El protagonista de la serie, un joven millonario que empieza a trabajar en un colegio y descubre que otorgan calificaciones bajas a propósito para obtener subsidio, quiere exponer el sistema educativo.