Conmoción por la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer: los mensajes de los famosos

El director de cine y la fotógrafa fueron hallados muertos en su casa de Los Ángeles. Familiares cercanos apuntan a su hijo del medio, Nick Reiner.

Rob Reiner junto a su esposa Michele Singer. Foto: EFE.

La noticia de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer generó gran conmoción en Hollywood debido a los escalofriantes detalles que señalan que se trató de un violento homicidio. La investigación preliminar y varios medios de Estados Unidos apuntan contra Nick Reiner, el hijo mediano de la pareja, como posible autor del asesinato.

Luego de confirmarse la noticia y con el paso de las horas, actores, directores de cine y políticos expresaron su dolor a través de las redes sociales.

“Consternado al enterarme del fallecimiento de Rob Reiner y su maravillosa esposa, Michelle. Les envío mucho cariño a sus hijos y a su familia”, escribió el actor de ‘El señor de los anillos’, Elijah Wood.

Conmoción por la muerte de Rob Reiner. Foto: redes sociales.

“Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla. Pero detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica”, compartió el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Conmoción por la muerte de Rob Reiner. Foto: redes sociales.

El director de cine, Joe Russo, expresó: “No puedo aceptar la verdad de que uno de los más grandes cineastas que jamás haya existido se haya ido. Perdimos a uno de los pocos hombres buenos. Descanse en paz, Rob Reiner”.

Conmoción por la muerte de Rob Reiner. Foto: redes sociales.

“La obra de Rob Reiner ha impactado a generaciones de estadounidenses. Los personajes, diálogos y elementos visuales que dio vida en cine y televisión están presentes en nuestra cultura. Rob amaba a nuestro país, se preocupaba profundamente por el futuro de nuestra nación y luchó por la democracia estadounidense”, escribió la demócrata, Kamala Harris, destacando la figura de Reiner en la política estadounidense.

Conmoción por la muerte de Rob Reiner. Foto: redes sociales.

James Woods, actor de la película dirigida por Reiner, ‘Fantasmas del pasado’, lamentó la perdida de su amigo: “Rob y yo seguimos siendo buenos amigos desde que hicimos FANTASMAS DE MISSISSIPPI. El estudio creía que no tenía la edad suficiente para el papel, pero Rob luchó por mí. Las diferencias políticas nunca impidieron que compartiéramos nuestro amor y respeto. Estoy devastado por este terrible suceso”.

Conmoción por la muerte de Rob Reiner. Foto: redes sociales.

El actor Ben Stiller destacó la larga trayectoria de Reiner: “Qué gran pérdida. Rob Reiner fue uno de mis directores favoritos. Hizo algunas de las películas más importantes para mi generación. Pasó de ser un actor de televisión, una figura cómica a la sombra del gran Carl Reiner, a un gran director con una trayectoria cinematográfica increíble”.