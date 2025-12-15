Crimen de Rob Reiner y su esposa Michele Singer: la familia rompió el silencio y apuntan a uno de sus hijos
El director de cine y la fotógrafa fueron hallados muertos en su casa de Los Ángeles tras un llamado al 911 pidiendo auxilio. Qué dicen los familiares.
Rob Reiner, director de cine reconocido por películas como “Cuando Harry conoció a Sally”, fue encontrado muerto junto a su esposa Michele Singer durante la madrugada del domingo en su casa del oeste de Los Ángeles.
La noticia conmocionó al mundo de Hollywood, ya que las primeras investigaciones apuntan a que su hijo estaría involucrado en el doble crimen.
Según trascendió, efectivos policiales llegaron al domicilio del director cerca de las 15:30 horas del domingo, tras recibir un llamado de auxilio. Una vez en el lugar, se encontraron con el cuerpo sin vida de un hombre de 78 años y una mujer de unos 68 años, que luego identificaron como la pareja.
A partir de ese momento, la Policía de Los Ángeles (LAPD) inició una investigación formal para esclarecer las causas de muerte de Reiner y Singer.
El director de cine Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer iniciaron su relación durante la producción de “Cuando Harry conoció a Sally” (1989). Este romance influyó en la visión del director sobre el amor, llevándolo a modificar el guion para darle a la película el final feliz que le dio ese salto a la fama, reemplazando el original en el que los protagonistas se separaban. Reiner y Singer se casaron ese mismo año y tuvieron tres hijos durante su matrimonio.
¿Qué se sabe hasta el momento sobre la trágica muerte de Rob Reiner y Michele Singer?
Familiares del actor apuntan a Nick Reiner, hijo del matrimonio, como presunto autor del homicidio, según informó la revista estadounidense People. Mientras que el medio TMZ reportó que el director y su esposa llevaban heridas de arma blanca en sus cuerpos.
Nick Reiner, hijo del medio de la pareja, lucha contra las adicciones a las drogas, que lo han llevado a quedarse sin hogar en un momento de su vida.
El suceso es investigado como homicidio, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.
Quién era Rob Reiner
Rob Reiner era hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner. Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en 1974 y 1978 en la comedia “All in the Family“ (“Todo en familia“).
De acuerdo con la biografía publicada en la página IMDB, nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, y estaba casado con Michele Singer desde 1989.
Rob era conocido por sus trabajos actorales en “All in the Family“ (1971), “This is Spinal Tap“ (1984) y “The Wolf of Wall Street“ (“El lobo de Wall Street“, 2013).
Y como director por “When Harry Met Sally“ (“Cuando Harry encontró a Sally“), una de sus películas emblemáticas, “The Princess Bride“ (“La princesa prometida“), “A Few Good Men“ (“Algunos hombres buenos“), “Misery“ y “Stand by Me“ (“Cuenta conmigo“).