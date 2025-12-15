Crimen de Rob Reiner y su esposa Michele Singer: la familia rompió el silencio y apuntan a uno de sus hijos

El director de cine y la fotógrafa fueron hallados muertos en su casa de Los Ángeles tras un llamado al 911 pidiendo auxilio. Qué dicen los familiares.

Rob Reiner junto a su esposa Michele Singer. Foto: EFE

Rob Reiner, director de cine reconocido por películas como “Cuando Harry conoció a Sally”, fue encontrado muerto junto a su esposa Michele Singer durante la madrugada del domingo en su casa del oeste de Los Ángeles.

La noticia conmocionó al mundo de Hollywood, ya que las primeras investigaciones apuntan a que su hijo estaría involucrado en el doble crimen.

Rob Reiner. Foto: REUTERS

Según trascendió, efectivos policiales llegaron al domicilio del director cerca de las 15:30 horas del domingo, tras recibir un llamado de auxilio. Una vez en el lugar, se encontraron con el cuerpo sin vida de un hombre de 78 años y una mujer de unos 68 años, que luego identificaron como la pareja.

A partir de ese momento, la Policía de Los Ángeles (LAPD) inició una investigación formal para esclarecer las causas de muerte de Reiner y Singer.

Rob Reiner junto a su esposa Michele Singer. Foto: REUTERS

El director de cine Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer iniciaron su relación durante la producción de “Cuando Harry conoció a Sally” (1989). Este romance influyó en la visión del director sobre el amor, llevándolo a modificar el guion para darle a la película el final feliz que le dio ese salto a la fama, reemplazando el original en el que los protagonistas se separaban. Reiner y Singer se casaron ese mismo año y tuvieron tres hijos durante su matrimonio.

¿Qué se sabe hasta el momento sobre la trágica muerte de Rob Reiner y Michele Singer?

Familiares del actor apuntan a Nick Reiner, hijo del matrimonio, como presunto autor del homicidio, según informó la revista estadounidense People. Mientras que el medio TMZ reportó que el director y su esposa llevaban heridas de arma blanca en sus cuerpos.

Nick Reiner, hijo del medio de la pareja, lucha contra las adicciones a las drogas, que lo han llevado a quedarse sin hogar en un momento de su vida.

El suceso es investigado como homicidio, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Rob Reiner. Foto: EFE

Quién era Rob Reiner

Rob Reiner era hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner. Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en 1974 y 1978 en la comedia “All in the Family“ (“Todo en familia“).

De acuerdo con la biografía publicada en la página IMDB, nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, y estaba casado con Michele Singer desde 1989.

Rob Reiner junto a su esposa Michele Singer. Foto: EFE.

Rob era conocido por sus trabajos actorales en “All in the Family“ (1971), “This is Spinal Tap“ (1984) y “The Wolf of Wall Street“ (“El lobo de Wall Street“, 2013).

Y como director por “When Harry Met Sally“ (“Cuando Harry encontró a Sally“), una de sus películas emblemáticas, “The Princess Bride“ (“La princesa prometida“), “A Few Good Men“ (“Algunos hombres buenos“), “Misery“ y “Stand by Me“ (“Cuenta conmigo“).