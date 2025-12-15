De la rehabilitación a los 15 años a vivir en la calle: quién es Nick, el hijo de Rob y Michele Reiner acusado de asesinato

El escritor de 32 años fue arrestado por la Policía de Los Ángeles y se encuentra detenido con una fianza de 4 millones de dólares, acusado de matar a sus padres.

Nick, el hijo de Rob Reiner. Foto: Instagram.

Nick Reiner, el hijo del medio de Rob Reiner y Michele Singer, presunto sospechoso del asesinato de la pareja, desde adolescente sufrió adicción a las drogas, algo que reflejó como coguionista del filme “Being Charlie”, dirigido por su padre.

Este lunes, el escritor de 32 años fue arrestado por la Policía de Los Ángeles y se encuentra detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según registros penitenciarios en línea.

Nick y Rob Reiner. Foto: Instagram.

Además, fue señalado por la revista People como el culpable del presunto homicidio de los Reiner, que habrían sido degollados por un familiar. Por su parte, la Policía de Los Ángeles no se pronunció al respecto ni confirmaron públicamente aún el arresto.

Además, según fuentes citadas por TMZ, la agresión habría tenido lugar tras una posible discusión, aunque se desconocen los motivos.

La batalla de Nick Reiner contra las adicciones

Antes de ser considerado como sospechoso de la muerte de sus padres, Nick Reiner había hablado abiertamente de su batalla con la adicción y cómo vivió en las calles.

“Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas. Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue nada agradable”, expresó en una entrevista a People en 2016.

Rob Reiner. Foto: REUTERS

En “Being Charlie” (2015) - que narra la historia de un joven de 18 años adicto a los narcóticos y la relación con su famoso padre - Nick Reiner se inspiró en sus experiencias y en sus 17 visitas a centros de rehabilitación desde los 15 años. Por su parte, Rob Reiner, director de otros títulos, la calificó como su filme más personal.

Durante la promoción de la película, Nick recordó esos tiempos en la calle, cuando “podría haber muerto” y su tiempo en rehabilitación.

“Todo es cuestión de suerte. Lanzas los dados y esperas salir bien parado. Conocí a gente increíble allí, completamente fuera de mi entorno. Ahora, he estado en casa durante mucho tiempo y me he vuelto a acostumbrar a estar en Los Ángeles y con mi familia. Pero hubo muchos años difíciles”, insistió.

Rob Reiner junto a su esposa Michele Singer. Foto: REUTERS

Durante una entrevista, Nick confesó que no tenía una profunda conexión con su padre hasta la producción del filme. Por su parte, Rob Reiner afirmó entonces que el trabajo conjunto en la película había contribuido en gran medida a un acercamiento con su hijo.

Rob y Michele Reiner se casaron en 1989, el mismo año en que se estrenó “When Harry met Sally”. Nick es el segundo hijo de la pareja, que también tuvo otros dos: Jake y Romy.