Asesinato de Rob Reiner y Michele Singer: trascendió qué hizo su hijo Nick luego del asesinato

El joven de 32 años habría sido el autor del hecho y en las últimas horas informaron qué hizo después del crimen.

Rob Reiner. Foto: REUTERS

Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner y Michele Singer, fue arrestado y acusado por el asesinato de sus padres, según informó este lunes la Policía de Los Ángeles, que se mantiene en silencio sobre el posible motivo, mientras allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña.

Según medios estadounidenses como TMZ, el hijo del director de cine, luego de cometer el presunto asesinato, se registró en la madrugada del domingo en el hotel The Pierside de Santa Mónica, cerca de las 4 de la madrugada y pagó con su tarjeta de crédito.

Nick y Rob Reiner. Foto: Instagram.

Horas más tarde de su hospedaje, cuando él no se encontraba en la habitación, empleados hallaron sangre en la ducha, en la cama y había una ventana tapada con sábanas.

Los testigos que lo vieron en el hotel declararon que el hijo del medio de Rob Reiner estaba desorientado, pero que no tenía heridas visibles ni rastros de violencia en su cuerpo.

Rob Reiner era una importante figura en la historia del cine

La figura de Rob Reiner ocupa un lugar destacado en la historia del cine estadounidense. Director, productor y actor, dejó una marca indeleble con películas que se convirtieron en clásicos, como "Stand by Me", "When Harry Met Sally", "The Princess Bride" y A “Few Good Men”. A lo largo de su carrera, fue reconocido por su capacidad para abordar géneros diversos, desde la comedia romántica hasta el drama judicial.

Por su parte, Michele Singer Reiner mantuvo un perfil más bajo, aunque estuvo vinculada a proyectos culturales y sociales, acompañando de cerca la trayectoria profesional de su esposo.

Nick Reiner, guionista y escritor, había hablado en entrevistas previas sobre sus problemas de adicción y episodios de inestabilidad personal, lo que ahora cobra relevancia en el contexto de la investigación.

Rob Reiner junto a su esposa Michele Singer. Foto: REUTERS

Sin embargo, fuentes cercanas insisten en que cualquier conclusión será prematura hasta que se conozcan los resultados oficiales de las pericias forenses y las declaraciones formales.

Mientras tanto, el caso permanece abierto y bajo investigación, y se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un comunicado oficial que permita arrojar mayor claridad sobre el episodio.