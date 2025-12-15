Detuvieron a Nick Reiner, el hijo de 32 años de Rob Reiner y Michele Singer, por el presunto crimen de la pareja

El histórico director de cine y su esposa fueron encontrados sin vida en su casa de Los Ángeles. Las autoridades analizan un conflicto familiar como posible hipótesis.

Nick y Rob Reiner. Foto: Instagram.

La industria cinematográfica estadounidense se encuentra conmocionada tras conocerse la muerte de Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, quienes fueron hallados sin vida el domingo en su residencia de Los Ángeles.

El caso, que rápidamente generó repercusión internacional, es investigado por las autoridades como un posible doble homicidio, con el foco puesto en una disputa familiar.

Rob Reiner junto a su esposa Michele Singer. Foto: EFE

Según informaron fuentes cercanas a la familia a los medios People y Daily Mail, los cuerpos del matrimonio fueron encontrados alrededor de las 15:30, luego de que la policía respondiera a un llamado de emergencia. Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 68, vivían en la propiedad desde hacía varios años y no se habían reportado incidentes previos en el lugar.

Las primeras hipótesis que manejan los investigadores apuntan a un conflicto intrafamiliar que habría escalado de manera trágica. En ese marco, Nick Reiner, el hijo de la pareja, de 32 años, fue puesto bajo custodia policial mientras se llevan adelante interrogatorios y peritajes clave para esclarecer lo sucedido.

Nick fue detenido con una fianza establecida en 4 millones de dólares, según informó un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles a Page Six.

Hasta el momento, las autoridades no formalizaron arrestos ni confirmaron cargos, ya que el Departamento de Policía de Los Ángeles mantiene un estricto hermetismo sobre los avances de la causa.

Nick, el hijo de Rob Reiner. Foto: Instagram.

La escena del crimen quedó acordonada y bajo resguardo policial, a la espera de una orden judicial para ingresar a la vivienda y realizar las investigaciones pertinentes. Según detalló Daily Mail, no existen signos de entrada forzada y hasta el momento solo miembros de la familia fueron llamados a testificar.

La figura de Rob Reiner ocupa un lugar destacado en la historia del cine estadounidense. Director, productor y actor, dejó una marca indeleble con películas que se convirtieron en clásicos, como "Stand by Me", "When Harry Met Sally", "The Princess Bride" y A “Few Good Men”. A lo largo de su carrera, fue reconocido por su capacidad para abordar géneros diversos, desde la comedia romántica hasta el drama judicial.

Por su parte, Michele Singer Reiner mantuvo un perfil más bajo, aunque estuvo vinculada a proyectos culturales y sociales, acompañando de cerca la trayectoria profesional de su esposo.

Nick Reiner, guionista y escritor, había hablado en entrevistas previas sobre sus problemas de adicción y episodios de inestabilidad personal, lo que ahora cobra relevancia en el contexto de la investigación.

Sin embargo, fuentes cercanas insisten en que cualquier conclusión será prematura hasta que se conozcan los resultados oficiales de las pericias forenses y las declaraciones formales.

Mientras tanto, el caso permanece abierto y bajo investigación, y se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un comunicado oficial que permita arrojar mayor claridad sobre el episodio.