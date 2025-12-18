Ataque de llanto y abandono de la grabación de MasterChef: el desconsuelo de Wanda Nara

La conductora del reality culinario tuvo un revés judicial en el cierre del 2025. ¿Qué le pasó a la mediática?

Wanda Nara en MasterChef. Foto: X

Wanda Nara sufrió un revés judicial que le generó un ataque de llanto, por el que debió abandonar las grabaciones de MasterChef.

La reacción de la conductora se produjo al enterarse que el juez determinó que sus hijas deberán pasar la Navidad junto a su padre, Mauro Icardi.

Sigue la guerra entre Wanda Nara e Icardi Foto: redes

Según explicó el periodista Guido Záffora en DDM, la conductora de MasterChef Celebrity debió pausar las grabaciones del reality porque le agarró un “ataque de llanto” frente a los demás participantes.

“Wanda está desarmada. Se angustió mucho, se enteró de las noticias de las nenas y me dicen que está desarmada. El ataque de llanto fue frente a todos y después se fue a su camarín”, reveló el panelista.

Con información exclusiva desde adentro de las grabaciones, sumó: “Lloró mucho, pero mucho, todos los que estaban ahí lo vieron. Pararon la grabación y se fue... Hace unos minutos volvió a grabar, pero ella está muy mal”.

El juez tomó la decisión de que las menores pasen el 24 y 25 de diciembre junto a su padre en Buenos Aires.